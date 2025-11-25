Головна Світ Політика
РФ відмовиться від «мирного плану» США у разі суттєвих змін – Лавров

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
РФ відмовиться від «мирного плану» США у разі суттєвих змін – Лавров
Лавров про «мирний план» США: ключові зміни зроблять його неприйнятним для РФ
фото: Reuters

Росія може відмовитися від американської ініціативи щодо миру в Україні, якщо її ключові інтереси не будуть враховані

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не підтримає оновлений «мирний план» США, якщо він значно зменшить роль вимог Москви. Про це повідомляє російське ЗМІ.

За його словами, Росія ще офіційно не отримувала скориговану версію плану, хоча має її «з неофіційних каналів».

«Ми очікуємо від них тієї версії, яку вони вважатимуть проміжою з точки зору завершення фази узгодження цього тексту з європейцями. з українцями. Тоді ми будемо дивитись. Тому що якщо там знівелювали дух і букву Анкориджу у тих ключових розуміннях, які там зафіксовані, то, звісно, ми будемо у принципово іншій ситуації», – сказав Лавров. 

«Ми хочемо діяти так, як це прийнято у співробітників зовнішньополітичних відомств: домовлятися конфіденційно, перш ніж оголошувати про те, про що ми домовилися», – зазначив глава МЗС РФ.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія навряд чи погодиться на будь-який мирний план, який не містить повних вимог Кремля і фактичної капітуляції України. Натомість, Москва наполягає на продовженні повномасштабної війни. 

Мирний план США для завершення війни Росії проти України значно скоротили в результаті переговорів у Женеві. Неназвані джерела розповіли виданню, що тепер мирний план США складається з 19 пунктів, а не з 28, як це було раніше. Таким чином, мирний план було урізано майже на третину.
 
 

 

Теги: росія війна Сергій Лавров Україна Москва

