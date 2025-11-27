Головна Світ Соціум
«Продаж України». Російський опозиціонер розкритикував позицію США щодо України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Продаж України». Російський опозиціонер розкритикував позицію США щодо України
Опозиціонер заявив, що взагалі не розуміє, як можна серйозно обговорювати «мирний план», запропонований бізнес-партнером президента США
Каспаров: Якби не Україна, російські танки вже стояли б у Польщі

Опозиційний політик і засновник форуму «Вільна Росія» Гаррі Каспаров розкритикував позицію США щодо України. Про це він заявив на форумі Halifax International Security Forum, передає «Главком».

«Питання взагалі не в кількості зброї, яка у вас є. Питання в тому, чи готові ви воювати й помирати. «У нас є канадська бригада в Латвії». Але який наказ у цієї бригади? Якщо росіяни перетнуть кордон, ця бригада стрілятиме? Ми знаємо відповідь: це будуть тижні переговорів», – сказав Каспаров.

Опозиціонер заявив, що взагалі не розуміє, як можна серйозно обговорювати «мирний план», запропонований бізнес-партнером президента США Дональда Трампа. «Це рієлторська угода, цинічна схема зі збагачення сім'ї Трампа ціною продажу України», – зауважив він.

«Якби не Україна, російські танки вже стояли б у Польщі. І ми ще обговорюємо, брати її в НАТО чи ні?», – підкреслив Гаррі Каспаров.

Опозиціонер підсумував: «Лише завдяки Україні Путін досі не втілив своєї мрії про відродження імперії. Але якщо, не дай боже, Україну змусять погодитися на цю «угоду», то можна не сумніватися: Путін досягне свого».

Нагадаємо, російський опозиційний політик та 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров був внесений Росією до списку терористів та екстремістів. Каспаров проживає за межами Росії.

Раніше Гаррі Каспаров заявив, що український прапор, піднятий у Севастополі – єдиний спосіб вибити імперську дурість зі свідомості росіян. За словами російського опозиційного політика, для змін в Росії необхідна перемога України, яка включає повне відновлення територіальної цілісності.

