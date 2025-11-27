«Продаж України». Російський опозиціонер розкритикував позицію США щодо України

Опозиціонер заявив, що взагалі не розуміє, як можна серйозно обговорювати «мирний план», запропонований бізнес-партнером президента США

Каспаров: Якби не Україна, російські танки вже стояли б у Польщі

Опозиційний політик і засновник форуму «Вільна Росія» Гаррі Каспаров розкритикував позицію США щодо України. Про це він заявив на форумі Halifax International Security Forum, передає «Главком».

«Питання взагалі не в кількості зброї, яка у вас є. Питання в тому, чи готові ви воювати й помирати. «У нас є канадська бригада в Латвії». Але який наказ у цієї бригади? Якщо росіяни перетнуть кордон, ця бригада стрілятиме? Ми знаємо відповідь: це будуть тижні переговорів», – сказав Каспаров.

Опозиціонер заявив, що взагалі не розуміє, як можна серйозно обговорювати «мирний план», запропонований бізнес-партнером президента США Дональда Трампа. «Це рієлторська угода, цинічна схема зі збагачення сім'ї Трампа ціною продажу України», – зауважив він.

«Якби не Україна, російські танки вже стояли б у Польщі. І ми ще обговорюємо, брати її в НАТО чи ні?», – підкреслив Гаррі Каспаров.

Опозиціонер підсумував: «Лише завдяки Україні Путін досі не втілив своєї мрії про відродження імперії. Але якщо, не дай боже, Україну змусять погодитися на цю «угоду», то можна не сумніватися: Путін досягне свого».

Нагадаємо, російський опозиційний політик та 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров був внесений Росією до списку терористів та екстремістів. Каспаров проживає за межами Росії.

Раніше Гаррі Каспаров заявив, що український прапор, піднятий у Севастополі – єдиний спосіб вибити імперську дурість зі свідомості росіян. За словами російського опозиційного політика, для змін в Росії необхідна перемога України, яка включає повне відновлення територіальної цілісності.