Попри те, що офіційна статистика демонструє стабільні темпи контрактування до збройних сил РФ, ознаки виснаження ресурсної бази стають дедалі помітнішими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За ІІІ квартал 2025 року контракт із Міноборони підписали понад 135,2 тис. осіб, а загалом за січень-вересень – 262,7 тис., або близько 29 тис. щомісяця, що відповідає рівню 2024 року. Однак ці цифри дедалі меншою мірою відображають реальні труднощі, з якими стикається регіональна система комплектування.

Станом на листопад 2025 року щонайменше 11 регіонів Росії – включно з Ленінградською, Самарською, Нижньогородською, Ульяновською та Оренбурзькою областями, республіками Башкортостан, Татарстан, Хакасія, Чувашія, Марій Ел, а також Ямало-Ненецьким автономним округом і Забайкальським краєм – скоротили виплати за укладення контрактів та допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців. Для багатьох територій саме ці стимули були ключовим механізмом залучення нових військових.

Після того як регіональний сукупний дефіцит у вересні перевищив $9 млрд, можливості суб’єктів Федерації підтримувати фінансову мотивацію різко звузилися. Скорочення бонусів безпосередньо ускладнює подальший набір, оскільки саме підвищені виплати останні два роки компенсували зростання ризиків та втрат.

«Урядові рішення свідчать, що підтримувати колишні темпи комплектування армії стає дедалі важче. За нестачі коштів на збереження стимулів Кремль робитиме ставку на інші інструменти – від посилення пропаганди до розширення репресивних практик – намагаючись втримати обсяги набору в умовах погіршення соціально-економічної ситуації в регіонах», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до жовтня 2025 року кожен третій російський регіон запровадив виплати за «сприяння у залученні громадян до укладення контракту про проходження військової служби». На виплати вербувальникам з регіональних бюджетів вже витрачено не менше 2 млрд рублів – і це лише дані по 11 регіонах, які відзвітували про ці витрати. Більшості заради цього довелося використовувати кошти з резервних фондів.

Як повідомлялося, зусилля РФ щодо збільшення набору військовослужбовців за допомогою високих фінансових стимулів втрачають імпульс, що свідчить про те, що основний метод країни з набору добровольців для війни може приносити все менші результати.