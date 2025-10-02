Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росія атакувала депо Укрзалізниці в Одесі (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала депо Укрзалізниці в Одесі (фото)
Уламкові поранення отримав машиніст потяга
фото: Олексій Кулеба

Незважаючи на атаки, рух поїздів було оперативно відновлено

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про чергову складну ніч масованих російських атак, спрямованих на житлові та інфраструктурні об'єкти в кількох регіонах України. Ворог завдав ударів десятками дронів по Одеській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Особливою ціллю стала транспортна інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Кулебу.

«Сьогодні вночі Росія завдала масованого обстрілу по депо Укрзалізниці в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. Йому надається вся необхідна допомога», – зазначив мініст.

Росія атакувала депо Укрзалізниці в Одесі (фото) фото 1
фото: Олексій Кулеба

Також були зафіксовані удари по залізничній інфраструктурі в прикордонних громадах на Півночі, зокрема в Конотопі.

Незважаючи на атаки, рух поїздів було оперативно відновлено. За словами Кулеби, потяги, які прямували Чернігівським та Сумським напрямками, мали затримки, але вранці вже продовжили рух, а контактна мережа була заживлена.

«Робимо все, щоб навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії», – наголосив Міністр.

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня російські терористи завдали ударів по критичній інфраструктурі в Одесі. Місцеві пабліки повідомили про масштабну пожежу, що вирує після влучань, передає «Главком».

Росіяни вдарили по енергетичних об'єктах регіону. Повідомляється, що частина міста знеструмлена.

Читайте також:

Теги: Одеса Укрзалізниця росія ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент очікує на детальну доповідь щодо результатів перевірки вже цієї п’ятниці
Трагедія в Одесі. Зеленський взявся за Труханова
Вчора, 13:04
Наразі заморожені кошти знаходяться на депозиті в Європейському центральному банку
ЄС планує пустити заморожені мільярди Росії на зброю
Вчора, 09:43
Що насправді відбувається на Добропільському напрямку
Чи загрожує оточення росіянам? Огляд з Добропільського напрямку
29 вересня, 11:01
Після висловлювань Трампа індекс Мосбіржі зменшився на 2,16%
Індекс Мосбіржі обвалився після заяв Трампа про здатність України відвоювати всі території
24 вересня, 07:39
Москва докладає зусиль, щоб домогтися відновлення двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами
ISW пояснив, як Кремль намагається маніпулювати адміністрацією Трампа
19 вересня, 09:54
Рубіо визнав відсутність прогресу в переговорах з Росією
Рубіо визнав відсутність прогресу в переговорах з Росією
16 вересня, 00:38
Через інцидент «Укрзалізниця» була змушена змінити маршрути кількох поїздів
На Київщині вибух пошкодив залізницю: «Укрзалізниця» організувала обхідні маршрути
14 вересня, 05:57
Цієї ночі російські дрони порушили повітряний простір Польщі
Польща нарешті визнала, що її атакували саме російські дрони
10 вересня, 09:48
Канада узгодила зниження цінової стелі із ЄС та Великою Британією
Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту
4 вересня, 08:27

Новини

Росія атакувала депо Укрзалізниці в Одесі (фото)
Росія атакувала депо Укрзалізниці в Одесі (фото)
Стихійне лихо в Одесі забрало ще одне життя: 2 жовтня оголошено днем жалоби
Стихійне лихо в Одесі забрало ще одне життя: 2 жовтня оголошено днем жалоби
Одеса: окупанти атакували критичну інфраструктуру, вирує пожежа
Одеса: окупанти атакували критичну інфраструктуру, вирує пожежа
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакували ворожі дрони
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакували ворожі дрони
Родина потонула в Одесі через сильну течію: рятувальники розповіли подробиці
Родина потонула в Одесі через сильну течію: рятувальники розповіли подробиці
На Одещині оголошено день жалоби за загиблими через негоду
На Одещині оголошено день жалоби за загиблими через негоду

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua