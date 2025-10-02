Росія атакувала депо Укрзалізниці в Одесі (фото)
Незважаючи на атаки, рух поїздів було оперативно відновлено
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про чергову складну ніч масованих російських атак, спрямованих на житлові та інфраструктурні об'єкти в кількох регіонах України. Ворог завдав ударів десятками дронів по Одеській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Особливою ціллю стала транспортна інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Кулебу.
«Сьогодні вночі Росія завдала масованого обстрілу по депо Укрзалізниці в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. Йому надається вся необхідна допомога», – зазначив мініст.
Також були зафіксовані удари по залізничній інфраструктурі в прикордонних громадах на Півночі, зокрема в Конотопі.
Незважаючи на атаки, рух поїздів було оперативно відновлено. За словами Кулеби, потяги, які прямували Чернігівським та Сумським напрямками, мали затримки, але вранці вже продовжили рух, а контактна мережа була заживлена.
«Робимо все, щоб навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії», – наголосив Міністр.
Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня російські терористи завдали ударів по критичній інфраструктурі в Одесі. Місцеві пабліки повідомили про масштабну пожежу, що вирує після влучань, передає «Главком».
Росіяни вдарили по енергетичних об'єктах регіону. Повідомляється, що частина міста знеструмлена.
