Петиція з вимогою позбавити мера Одеси громадянства набрала 25 тис. підписів менш ніж за добу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: truonline

Після того як петиція набирає 25 тисяч підписів, її має розглянути президент України

13 жовтня на сайті президента України була оприлюднена петиція, що закликає позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу, всього за декілька годин, петиція зібрала понад 25 тисяч підписів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт президента України.

Автори звернення посилаються на журналістські розслідування, які натякають на можливе подвійне громадянство Труханова. Петиція швидко набрала популярність, і вже на вечір 13 жовтня її підтримали понад 25 тисяч осіб.

Автор петиції Мирослав Откович закликав президента Володимира Зеленського розглянути питання щодо позбавлення громадянства чинного мера Одеси. «У відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина РФ та російського податкового номера. Ці факти свідчать, що він має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України», – зазначено в петиції.

Нагадаємо, Мер Одеси Геннадій Труханов раніше коментував інформацію про своє російське громадянство заявивши, що правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь про те, що він не має відповідного паспорта. Раніше волонтер та активіст Сергій Стерненко пошив інформацію зі злитих російських баз даних про те, що Труханов має російський паспорт. За словами Стерненка, мер Одеси, ймовірно, навіть оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення.

фото: Telegram/Сергій Стерненко

До слова, президент Володимир Зеленський коментував трагічну ситуацію в Одесі, спричинену сильною зливою. Він доручив провести повну перевірку діяльності міської влади, що могла призвести до таких масштабних негативних наслідків.

Теги: паспорт розслідування Геннадій Труханов петиція громадянство

