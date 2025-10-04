Негода в Одесі забрала життя працівниць «Укрзалізниці» та ОВА

В Одесі продовжується масштабна ліквідація наслідків нещодавньої стихії

Внаслідок сильних дощів та підтоплень в Одесі 30 вересня загинули 10 людей. Серед жертв аномального лиха – працівниці Одеської ОВА та «Укрзалізниці», пише «Главком».

Повідомляється, що 23-річна Надія Мишей, працівниця управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації, зникла після 19:00. Її тіло виявили у провулку Сергія Ейзенштейна. Про смерть повідомили 3 жовтня, з поваги до батьків загиблої, які перебувають за кордоном.

Загибла внаслідок негоди Надія Мишей Одеська обласна державна адміністрація

Крім того, внаслідок негоди загинула 38-річна співробітниця «Укрзалізниці». Жінка поверталася з роботи додому, але не змогла проїхати в авто через стихію і пішла вулицею пішки, але так і не дійшла до будинку.

Зазначимо, в Одесі сильна течія під час негоди збила родину з ніг і затопила їхнє житло. Четверо дорослих та одна дитина загинули, не маючи змоги врятуватися.

Нагадаємо, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми.

Синоптики пояснюють, що антициклон блокував рух циклону, загострюючи атмосферні фронти та спричиняючи локальні зливи, а через ризик підтоплень рівень попередження підвищували до червоного.

В Одесі продовжується масштабна ліквідація наслідків нещодавньої стихії. Станом на зараз в Одесі зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок.

Рятувальні, комунальні та енергетичні служби працюють цілодобово. До ліквідації наслідків залучено майже 3 тис людей та близько 660 одиниць техніки, включаючи підрозділи, які прибули з інших регіонів.