Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі стихія пошкодила 800 домівок – Кулеба

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі стихія пошкодила 800 домівок – Кулеба
По області відкрились більше 200 Пунктів Незламності
колаж: glavcom.ua

В Одесі триває ліквідація наслідків стихії

В Одесі продовжується масштабна ліквідація наслідків нещодавньої стихії. Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба провів координаційну нараду з місцевою владою та службами, підтвердивши значні руйнування в місті. Станом на зараз в Одесі зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Кулебу.

Як зазначає Віцепрем’єр-міністр, з 800 пошкоджених будівель, близько 500 багатоповерхових будинків та 300 приватних будинків. Комісії вже розпочали обстеження житлового фонду для подальших компенсацій постраждалим родинам.

В Одесі стихія пошкодила 800 домівок – Кулеба фото 1
фото: ДСНС Одещини

Рятувальні, комунальні та енергетичні служби працюють цілодобово. До ліквідації наслідків залучено майже 3 тис  людей та близько 660 одиниць техніки, включаючи підрозділи, які прибули з інших регіонів.

«Роботи з відкачування води продовжуються на 38 локаціях у приватному секторі. Вже відведено майже 900 тис кубометрів води, вивезено 147 тонн сміття, розібрано 13 пошкоджених будівельних конструкцій. Захисні споруди також повертають у готовність. Воду викачали вже з усіх затоплених укриттів, зараз вони просушуються та готуються для використання», – зазначив Кулеба.

За словами Кулеби, частина міста залишається без світла, енергетики працюють над відновленням. Водо- та газопостачання в місті та області працює в штатному режимі. По області відкрились більше 200 Пунктів Незламності, де люди зможуть підзарядити пристрої та зігрітися.

Віцепрем’єр-міністр наголосив на необхідності якнайшвидшої підтримки родин, які постраждали від стихії.

Нагадаємо, в Одесі завершилися пошуково-рятувальні роботи після масштабної стихійної лиха. Наразі тривають відновлювальні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначають рятувальники, внаслідок стихії загинули 10 людей. Понад 380 людей було врятовано. Жертв стихії більше немає.

Читайте також:

Теги: Одеса Олексій Кулеба стихійні лиха ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Славутичі триває ліквідація наслідків
Рятувальники ліквідували пожежу у Славутичі після обстрілу
Вчора, 00:24
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди в місті
На Одещині оголошено день жалоби за загиблими через негоду
1 жовтня, 15:45
Сильні дощі в Одесі 30 вересня: локальний циклон накрив місто, випало понад дві місячні норми опадів
Одесу накрили рекордні дощі: синоптики назвали причину
1 жовтня, 15:29
Підтоплена вулиця в Одесі через зливу
Негода в Одесі: мерія закликає до обережності та обмеження пересувань містом
1 жовтня, 00:43
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
Росіяни обстріляли Херсон: кадри від ДСНС
27 вересня, 10:51
Наразі обставини загибелі людини з’ясовують слідчі
На Вінниччині чоловік втопився у ставку
26 вересня, 17:55
Борис Джонсон уперше прибув з візитом до Одеси
Колишній прем'єр Британії вперше приїхав до Одеси
13 вересня, 10:18
Особлива увага приділяється підліткам віком 14–17 років
Герой Stalker 2 навчатиме українців мінній безпеці
12 вересня, 15:58
Уночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів міста
Удар по навчальному закладу в Сумах. Рятувальники показали наслідки
11 вересня, 07:48

Новини

В Одесі стихія пошкодила 800 домівок – Кулеба
В Одесі стихія пошкодила 800 домівок – Кулеба
Подружжя агентів РФ готувало теракт в Одесі
Подружжя агентів РФ готувало теракт в Одесі
Трагедія в Одесі: рятувальники розповіли про наслідки
Трагедія в Одесі: рятувальники розповіли про наслідки
Росія атакувала депо «Укрзалізниці» в Одесі (фото)
Росія атакувала депо «Укрзалізниці» в Одесі (фото)
Стихійне лихо в Одесі забрало ще одне життя: 2 жовтня оголошено днем жалоби
Стихійне лихо в Одесі забрало ще одне життя: 2 жовтня оголошено днем жалоби
Одеса: окупанти атакували критичну інфраструктуру, вирує пожежа
Одеса: окупанти атакували критичну інфраструктуру, вирує пожежа

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua