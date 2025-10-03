В Одесі стихія пошкодила 800 домівок – Кулеба

В Одесі триває ліквідація наслідків стихії

В Одесі продовжується масштабна ліквідація наслідків нещодавньої стихії. Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба провів координаційну нараду з місцевою владою та службами, підтвердивши значні руйнування в місті. Станом на зараз в Одесі зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Кулебу.

Як зазначає Віцепрем’єр-міністр, з 800 пошкоджених будівель, близько 500 багатоповерхових будинків та 300 приватних будинків. Комісії вже розпочали обстеження житлового фонду для подальших компенсацій постраждалим родинам.

фото: ДСНС Одещини

Рятувальні, комунальні та енергетичні служби працюють цілодобово. До ліквідації наслідків залучено майже 3 тис людей та близько 660 одиниць техніки, включаючи підрозділи, які прибули з інших регіонів.

«Роботи з відкачування води продовжуються на 38 локаціях у приватному секторі. Вже відведено майже 900 тис кубометрів води, вивезено 147 тонн сміття, розібрано 13 пошкоджених будівельних конструкцій. Захисні споруди також повертають у готовність. Воду викачали вже з усіх затоплених укриттів, зараз вони просушуються та готуються для використання», – зазначив Кулеба.

За словами Кулеби, частина міста залишається без світла, енергетики працюють над відновленням. Водо- та газопостачання в місті та області працює в штатному режимі. По області відкрились більше 200 Пунктів Незламності, де люди зможуть підзарядити пристрої та зігрітися.

Віцепрем’єр-міністр наголосив на необхідності якнайшвидшої підтримки родин, які постраждали від стихії.

Нагадаємо, в Одесі завершилися пошуково-рятувальні роботи після масштабної стихійної лиха. Наразі тривають відновлювальні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначають рятувальники, внаслідок стихії загинули 10 людей. Понад 380 людей було врятовано. Жертв стихії більше немає.