В Одесі стихія пошкодила 800 домівок – Кулеба

В Одесі продовжується масштабна ліквідація наслідків нещодавньої стихії. Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба провів координаційну нараду з місцевою владою та службами, підтвердивши значні руйнування в місті. Станом на зараз в Одесі зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Кулебу.
Як зазначає Віцепрем’єр-міністр, з 800 пошкоджених будівель, близько 500 багатоповерхових будинків та 300 приватних будинків. Комісії вже розпочали обстеження житлового фонду для подальших компенсацій постраждалим родинам.
Рятувальні, комунальні та енергетичні служби працюють цілодобово. До ліквідації наслідків залучено майже 3 тис людей та близько 660 одиниць техніки, включаючи підрозділи, які прибули з інших регіонів.
«Роботи з відкачування води продовжуються на 38 локаціях у приватному секторі. Вже відведено майже 900 тис кубометрів води, вивезено 147 тонн сміття, розібрано 13 пошкоджених будівельних конструкцій. Захисні споруди також повертають у готовність. Воду викачали вже з усіх затоплених укриттів, зараз вони просушуються та готуються для використання», – зазначив Кулеба.
За словами Кулеби, частина міста залишається без світла, енергетики працюють над відновленням. Водо- та газопостачання в місті та області працює в штатному режимі. По області відкрились більше 200 Пунктів Незламності, де люди зможуть підзарядити пристрої та зігрітися.
Віцепрем’єр-міністр наголосив на необхідності якнайшвидшої підтримки родин, які постраждали від стихії.
Нагадаємо, в Одесі завершилися пошуково-рятувальні роботи після масштабної стихійної лиха. Наразі тривають відновлювальні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Як зазначають рятувальники, внаслідок стихії загинули 10 людей. Понад 380 людей було врятовано. Жертв стихії більше немає.
