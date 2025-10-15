Головна Одеса Новини
Філатов розповів про відносини з очільником Одеської міської військової адміністрації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Філатов розповів про відносини з очільником Одеської міської військової адміністрації
Борис Філатов (праворуч) подякував колишньому главі Дніпропетровської ОВА за співпрацю
фото: Telegram/Борис Філатов

Мер Дніпра прокоментував незадоволення одеситів через призначення Сергія Лисака на посаду

Міський голова Дніпра Борис Філатов висловив слова підтримки колишньому очільнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергію Лисаку. Він подякував йому за роки спільної роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Філатова.

Мер Дніпра зазначив, що після призначення Сергія Лисака на посаду очільника ОВА посадовці не спілкувались декілька місяців, однак згодом почали спільну роботу. «Ми просто зустрілися віч-на-віч та сказали: «Якщо є питання, треба ставити їх напряму і про все говорити у вічі, не відводячи очей». У політиці це вкрай цінно. У нас не було дружби. Натомість була нормальна, чоловіча, чесна та професійна взаємодія... Нам було достатньо зустрічатися раз на тиждень (чи два, аби всі питання мегаполіса вирішувалися без зайвих дискусій та піару», – написав він.

Міський голова каже, що йому «боляче сьогодні читати в соцмережах прокльони мешканців Одеси (або ботів) в бік Сергія Лисака». Філатов наголосив, що ексглава ОВА цього «зараз точно не заслуговує».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації. Президент України призначив її очільником Сергія Лисака, колишнього голову Дніпропетровської ОВА.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».

До слова, Центральна виборча комісія вважає, що повноваження мера Одеси Геннадія Труханова будуть припиненими, коли Одеська міськрада отримає текст указу президента про втрату ним громадянства. Варто зазначити, що чимало одеситів обурилися призначенню Лисака на посаду голови Одеської міської військової адміністрації, а також тому, що Труханов втратив громадянство.

