В Одесі протестувальники вийшли на мітинг проти Труханова (відео)

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Молодь зібралася на Біржовій площі в Одесі
На мітинг прийшло близько 150 людей

Після позбавлення мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства під мерією зібралися протестувальники. Вони вимагають його усунення та створення у місті військової адміністрації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини.Live.

Під стінами мерії Одеси зібралися десятки активістів та небайдужих містян. Учасники мітингу стверджують, що Труханов не має права залишатися на посаді після втрати громадянства України. Мітингувальники тримали у руках плакати з надписами та скандували різні гасла, зокрема «Українському місту українську владу», тримали в руках плакати з написами «Вата не влада», «Труханова за ґрати», «Одеса українське місто» «Одеса без Пушкіна» тощо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Журналісти телемарафону повідомили, що мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Як повідомлялося, 13 жовтня на сайті президента України була оприлюднена петиція, що закликає позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу, всього за декілька годин, петиція зібрала понад 25 тис. підписів.

До слова, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».

Варто зазначити, що в Одесі буде створено міську військову адміністрацію. За словами президента, її керівника буде призначено найближчим часом.

Теги: Одеса Геннадій Труханов

