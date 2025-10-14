Труханов оскаржуватиме рішення про позбавлення громадянства у Верховному суді

За словами Труханова, він виконуватиме обовʼязки мера доки відповідне рішення не ухвалить міська рада

Мер Одеси стверджує, що ніколи не звертався для отримання російського громадянства

Міський голова Одеса Геннадій Труханов заявив, що буде оскаржувати рішення про позбавлення громадянства України у Верховному суді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера.

За словами політика, він нібито ніколи не звертався із заявою до РФ для отримання російського громадянства. Труханов стверджує, що «спекуляції» з приводу російського паспорта обумовлені тим, що громадяни колишнього Радянського Союзу «автоматично набували громадянства Російської Федерації за певних обставин».

«Однак таких обставин у мене не було! Особисто я постійно проживав на території України, в місті Одесі. Ніколи не був зареєстрований на території РФ. Не значився в облікових даних громадян РФ та навіть не мав підстав для автоматичного набуття громадянства як військовослужбовець, оскільки звільнився з лав Збройних сил СНД 15 січня 1992 року. А закон щодо автоматичного визнання громадянином РФ набув чинності 6 лютого 1992 року», – заявляє він.

Труханов додав, що у разі позбавлення громадянства України повноваження міського голови припиняються з моменту ухвалення міською радою рішення, яким «прийнято до відома цей факт». «Так визначає частина 11 статті 79 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. До цього моменту я продовжуватиму виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова», – додав мер.

Труханов збирається оскаржувати рішення про позбавлення громадянства у Верховному Суді pic.twitter.com/NRn9UvoeXW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 14, 2025

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Журналісти телемарафону повідомили, що мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Як повідомлялося, 13 жовтня на сайті президента України була оприлюднена петиція, що закликає позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу, всього за декілька годин, петиція зібрала понад 25 тис. підписів.

До слова, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».

Варто зазначити, що в Одесі буде створено міську військову адміністрацію. За словами президента, її керівника буде призначено найближчим часом.