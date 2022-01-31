Радикальне зменшення податків, як відповідь на російську агресію
Украінський інститут майбутнього презентував свій проект нового податкового кодексу
В 2008 році, відразу після російської агресії, Каха Бендукідзе запропонував різко зменшити податики. Тоді на нього дивилися, як на божевільного, але він виявився правим. І правим тільки по одній причині: війни виграють полководці, але патрони для полководців робить бізнес.
Ми живемо останні багато років в парадигмі, що краще жити зі старим і неефективним податковим кодексом ніж ризикнути і дати можливість бізнесу перестати ховатися від сплати податків. Всі розуміють, що це не працює, а силького лідера, який готовий був би ризикнути просто нема. Як результат – масова втеча бізнесу, часто разом з людьми, за кордон.
При цьому, вже всім зрозуміло, що сама філософія нинішнього податкового кодексу не передбачає розвитку економіки і не несе ніяких стимулів для розвитку бізнесу в країні. Саме тому, Український інститут майбутнього пропонує свій концепт нового кодексу.
Наша податкова реформа передбачає зниження податкового навантаження:
- 10% – податок з роздрібних продажів (замість 20% ПДВ);
- зниження до 10% – ПДФО;
- 10% – податок на виведений капітал (замість 18% податку на прибуток);
- а ПДВ, ЄСВ, податок на прибуток, військовий збір та інші дрібні податки – ліквідовуються.
Отже, якщо коротко, які головні інструменти податкової реформи?
- Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал (ПнВК);
- Заміна податку на додану вартість (ПДВ) на податок з роздрібного продажу (ПРП).
- Ліквідація ЄСВ, військового збору та інших дрібних податків (туристичний збір, збір за паркування тощо).
- Включення в податок на доходи фізосіб (ПДФО) соціальних зобов’язань, як компенсатора ліквідованих податків з поступовим зниженням ставки протягом 10 років.
- Модифікація спрощеної системи оподаткування з 4-х груп до 2-х:
- 1 група – це мікробізнес, який як податок сплачує фіксовану суму патенту.
- 2 група – це решта бізнесу (до фіксованого рівня обороту), яка сплачує лише податок із продажу.
- Синхронізація ставок митних зборів у товарних групах – одна ставка для всієї товарної групи.
- Спрощення правил акцизу для легальних виробників та продавців, мінімізація контролю і застосування непрямих методів контролю.
Ці зміни реалістичні та дозволять в найкоротший термін перезапустити нашу економіку і зробити її конкурентною. А відтак – бізнес зможе допомогти державі вистояти і у гібридній і у реальній війні.
Джерело: блог Вадима Денисенка