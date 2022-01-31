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    Думки вголос

    Радикальне зменшення податків, як відповідь на російську агресію

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

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    Бізнес зможе допомогти державі вистояти і у гібридній і у реальній війні - Радикальне зменшення податків, як відповідь на російську агресію
    Бізнес зможе допомогти державі вистояти і у гібридній і у реальній війні

    Украінський інститут майбутнього презентував свій проект нового податкового кодексу

    В 2008 році, відразу після російської агресії, Каха Бендукідзе запропонував різко зменшити податики. Тоді на нього дивилися, як на божевільного, але він виявився правим. І правим тільки по одній причині: війни виграють полководці, але патрони для полководців робить бізнес.

    Ми живемо останні багато років в парадигмі, що краще жити зі старим і неефективним податковим кодексом ніж ризикнути і дати можливість бізнесу перестати ховатися від сплати податків. Всі розуміють, що це не працює, а силького лідера, який готовий був би ризикнути просто нема. Як результат – масова втеча бізнесу, часто разом з людьми, за кордон.

    При цьому, вже всім зрозуміло, що сама філософія нинішнього податкового кодексу не передбачає розвитку економіки і не несе ніяких стимулів для розвитку бізнесу в країні. Саме тому, Український інститут майбутнього пропонує свій концепт нового кодексу.

    Наша податкова реформа передбачає зниження податкового навантаження:

    • 10% – податок з роздрібних продажів (замість 20% ПДВ);
    • зниження до 10% – ПДФО;
    • 10% – податок на виведений капітал (замість 18% податку на прибуток);
    • а ПДВ, ЄСВ, податок на прибуток, військовий збір та інші дрібні податки – ліквідовуються.

    Отже, якщо коротко, які головні інструменти податкової реформи?

    1. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал (ПнВК);
    2. Заміна податку на додану вартість (ПДВ) на податок з роздрібного продажу (ПРП).
    3. Ліквідація ЄСВ, військового збору та інших дрібних податків (туристичний збір, збір за паркування тощо).
    4. Включення в податок на доходи фізосіб (ПДФО) соціальних зобов’язань, як компенсатора ліквідованих податків з поступовим зниженням ставки протягом 10 років.
    5. Модифікація спрощеної системи оподаткування з 4-х груп до 2-х:
    • 1 група – це мікробізнес, який як податок сплачує фіксовану суму патенту.
    • 2 група – це решта бізнесу (до фіксованого рівня обороту), яка сплачує лише податок із продажу.
    1. Синхронізація ставок митних зборів у товарних групах – одна ставка для всієї товарної групи.
    2. Спрощення правил акцизу для легальних виробників та продавців, мінімізація контролю і застосування непрямих методів контролю.

    Ці зміни реалістичні та дозволять в найкоротший термін перезапустити нашу економіку і зробити її конкурентною. А відтак – бізнес зможе допомогти державі вистояти і у гібридній і у реальній війні.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: реформа податки бізнес
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    Радикальне зменшення податків, як відповідь на російську агресію