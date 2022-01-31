Податки в Україні: кому та які документи треба подати до 9 лютого

ФОП на спрощеній системі оподаткування мають подавати єдину звітність за 2021 рік

Підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, мають надати звіти за 2021 рік

Підприємці, які здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування, мають подати необхідні документи до 9 лютого 2022 року. Про це повідомляє «Приватний підприємець».

Спрощена система оподаткування – це особливий механізм стягування податків та зборів, який замінює сплату окремих податків та зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Таку систему можна вибрати, якщо підприємець відповідає певним вимогам та зареєструється платником єдиного податку. Не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування фізичні особи-нерезиденти.

Підприємці, які обрали таку систему, мають надати наступні звіти за 2021 рік:

Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця та Звіту щодо ЄСВ підприємцями, які обрали третю групу;

Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ за IV квартал 2021 року.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні запровадили обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб – підприємців, однак стосується це не всіх.

Також податківці пояснили, які документи повинні зберігати ФОПи при використанні касових апаратів.

Варто нагадати, що упродовж 2021 року деяким ФОП дозволялося 2-4 груп дозволялося не використовувати РРО.