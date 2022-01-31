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    Податки в Україні: кому та які документи треба подати до 9 лютого

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    ФОП на спрощеній системі оподаткування мають подавати єдину звітність за 2021 рік - Податки в Україні: кому та які документи треба подати до 9 лютого
    ФОП на спрощеній системі оподаткування мають подавати єдину звітність за 2021 рік
    фото з відкритих джерел

    Підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, мають надати звіти за 2021 рік

    Підприємці, які здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування, мають подати необхідні документи до 9 лютого 2022 року. Про це повідомляє «Приватний підприємець».

    Спрощена система оподаткування – це особливий механізм стягування податків та зборів, який замінює сплату окремих податків та зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

    Таку систему можна вибрати, якщо підприємець відповідає певним вимогам та зареєструється платником єдиного податку. Не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування фізичні особи-нерезиденти.

    Підприємці, які обрали таку систему, мають надати наступні звіти за 2021 рік:

    • Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця та Звіту щодо ЄСВ підприємцями, які обрали третю групу;
    • Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ за IV квартал 2021 року.

    Нагадаємо, з 1 січня в Україні запровадили обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб – підприємців, однак стосується це не всіх.

    Також податківці пояснили, які документи повинні зберігати ФОПи при використанні касових апаратів.

    Варто нагадати, що упродовж 2021 року деяким ФОП дозволялося 2-4 груп дозволялося не використовувати РРО.

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    Теги: тарифи податки документи уряд
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    Податки в Україні: кому та які документи треба подати до 9 лютого