Податки в Україні: кому та які документи треба подати до 9 лютого
Підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, мають надати звіти за 2021 рік
Підприємці, які здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування, мають подати необхідні документи до 9 лютого 2022 року. Про це повідомляє «Приватний підприємець».
Спрощена система оподаткування – це особливий механізм стягування податків та зборів, який замінює сплату окремих податків та зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
Таку систему можна вибрати, якщо підприємець відповідає певним вимогам та зареєструється платником єдиного податку. Не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування фізичні особи-нерезиденти.
Підприємці, які обрали таку систему, мають надати наступні звіти за 2021 рік:
- Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця та Звіту щодо ЄСВ підприємцями, які обрали третю групу;
- Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ за IV квартал 2021 року.
Нагадаємо, з 1 січня в Україні запровадили обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб – підприємців, однак стосується це не всіх.
Також податківці пояснили, які документи повинні зберігати ФОПи при використанні касових апаратів.
Варто нагадати, що упродовж 2021 року деяким ФОП дозволялося 2-4 груп дозволялося не використовувати РРО.