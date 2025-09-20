Російські МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?

Не варто переживати щодо зупинки допомоги ЄС для України

З точки зору Путіна, тиск на Європу - це головний шлях до виходу України з Донбасу. А тому, провокації будуть регулярними

• 1 •

Закінчення війни в логіці Путіна передбачає наступні моменти:

Повна окупація Донбасу;

Завершення, хоча б в основних параметрах формування Чебурнету, як головного, з точки зору внутрішніх служб Кремля, запобіжника від подальших революцій.

Часткове зняття санкцій і початок політичного діалогу з Заходом.

• 2 •

Головною перепоною, з точки зору Кремля, щодо захоплення Донбасу, є Європа. Адже саме ЄС поки є головною перепоноюб для зняття санкцій з РФ. Але тут ми маємо розуміти, для Європи, яка декларує примат цінностей над усім іншим, важливими є відповіді на два питання:

Як буде забезпечено довготривала безпека Європи?

Параметри подальших економічних витрат, повʼязаних з новими геополітичними реаліями (ЄС не хоче бути вічною дійною коровою).

• 3 •

Я вже писав: як тільки ЄС зрозуміє відповіді на ці питання, їхня точка зору щодо України може почати змінюватися. І Росі вважає, що атаки на Польщу чи Естонію прискорюватимуть цей процес (чи справді це так - поки відповідь неочевидна).

• 4 •

Головна помилка росіян полягає в тому, що поки США не готові давати відповіді на ці питання, бо в логіці Трампа, він нічого не має робити, а всі мають заплатити за його нічого не роблення.

• 5 •

Саме тому ми зараз маємо патову ситуацію. Європа боїться, США не хоче, а Росія не може нічого крім провокацій. Китай традиційно чекає.

• 6 •

Ситуація може змінитися лише в той момент коли одна зі сторін змінить свою позицію. Це станеться. Але не зараз і поки спрогнозувати, хто з чотирьох гравців перший порушить цей баланс дуже складно (я вважвю, що найменш реалістичним є початок воєнної операції Росією, а найбільш реалістичною є гра Китаю).

• 7 •

При цьому, поки не варто переживати щодо зупинки допомоги ЄС для України. Чому? Читайте п.3.