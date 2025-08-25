Поліг, рятуючи життя побратимів, під Роботиним. Згадаймо Андрія Харківа

Hornet брав участь у боях за нашу свободу та захист суверенітету територіальної цілісності України на різних напрямках: Харківщини, Сумщини, Донеччини, Запоріжжя

Андрій Харків став на захист нашої Батьківщини з перших днів березня 2022 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Харківа.

Загинув старший лейтенант Андрій Харків на позивний Hornet під час виконання обовʼязків військової служби в зоні ведення бойових дій по відсічі збройної агресії Російської Федерації в районі Роботиного Пологівського району Запорізької області 15 серпня 2023 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Лопатинської територіальної громади та текст петиції на сайті президента України.

Народився Андрій Харків 9 листопада 1997 року у селі Куликів Червоноградського району Львівської області. Навчаючись у школі, завжди був усміхнений, старанний, чесний, відповідальний, добрий, готовий підставити плече і подати руку допомоги. Середню освіту здобув у Синьківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. Згодом став успішним випускником хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Мріяв стати військовим.

З початком повномасштабної російсько-української війни, Андрій Харків долучився до захисту української держави фото з відкритих джерел

У період з 2017 по 2019 роки Харків пройшов повний курс військової підготовки офіцерів запасу у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

У 2019 році був призваний для проходження військової служби у Збройних Силах України у місті Рівне. Став на захист нашої Батьківщини з перших днів березня 2022 року. Брав участь у боях за нашу свободу та захист суверенітету територіальної цілісності України на різних напрямках: Харківщини, Сумщини, Донеччини, Запоріжжя.

Відомо також, що Андрій Харків брав участь у визволені Охтирки, Хотині, Іскрісківщини, Волфиного, Покровського, Оріхова, де проявляв мужність, відданість, відвагу і терпеливість. Завжди був на позитиві, без зайвих запитань готовий виконати свою роботу. Його любили і поважали....

Андрій Харків та його наречена Людмила Городна фото: Лопатинська територіальна громада/Facebook

Планував одружитися і мати сім'ю, діток.... У 2022 році старший лейтенант Харків був нагороджений Хрестом «Честь і Слава». У 2023 році отримав статус учасника бойових дій. Був командиром 3 взводу 2 роти 1 механізованого батальйону 116 бригади. Завжди прославляв Україну і мав би творити цю націю, але, на жаль, загинув у запеклому бою 15 серпня 2023 року, рятуючи життя своїх побратимів під Роботиним Пологівського району Запорізької області.

Поховали воїна у рідному селі Куликів. У нього залишилися мама Світлана Петрівна, тато Василь Володимирович, наречена Людмила Городна, брат Тарас Харків, бабуся та дідусь.

