Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Міноборони РФ цинічно виправдалося за атаку дронів на Польщу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони РФ цинічно виправдалося за атаку дронів на Польщу
Один із знайдених російських дронів у Польщі
фото: RMF

РФ про атаку дронів на Польщу: Ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання

Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське міністерство.

«Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту російських БпЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км. Проте, ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання», – йдеться у заяві.

Зокрема, РФ зауважила: «Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів».

Росія цинічно додала, що «цілі удару досягнуті, всі призначені об'єкти уражені».

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із безпілотником на території Польщі, переадресувавши всі запитання до Міністерства оборони РФ. Водночас він використав цю ситуацію, щоб звинуватити НАТО і ЄС у постійних «безпідставних» заявах про російські провокації.

Читайте також:

Теги: Польща війна Міноборони РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У параді візьмуть участь військовослужбовці країн-союзників: Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Румунії
У Польщі відбудеться найбільший парад в історії
12 серпня, 10:16
Концерт Макса Коржа на Національному стадіоні відбувся 9 серпня
Польща депортує 57 українців через скандал на концерті Макса Коржа у Варшаві
12 серпня, 15:29
Аналітики врахували середньодобові втрати Росії у 2025 році
Британська розвідка назвала дату, коли Росія зможе захопити чотири українські області
16 серпня, 09:04
Путін проінформував лідерів про переговори з Трампом
Путін влаштував показові переговори з лідерами кількох країн на тлі візиту Зеленського до США
18 серпня, 18:52
Після передачі двох Patriot у Нідерландів залишиться одна система
Нідерланди перекидають до Польщі Patriot, аби захистити центр допомоги Україні
20 серпня, 21:18
У Мукачеві росіяни атакували завод американської компанії
Удар по американському заводу Flex на Закарпатті. Президент зробив заяву
21 серпня, 10:31
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося в анексованій Керчі
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу
23 серпня, 10:31
У Донецьку, ймовірно, атаковано штаб так званої «Народної міліції ДНР»
Дрони атакували окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве (відео, фото)
8 вересня, 20:44
Прем’єр Польщі не зазначив, як довго будуть закриті кордони
Польща закриває кордон із Білоруссю: дата
Вчора, 15:28

Соціум

Міноборони РФ цинічно виправдалося за атаку дронів на Польщу
Міноборони РФ цинічно виправдалося за атаку дронів на Польщу
МЗС Польщі: знайдено вісім дронів і залишки ракети
МЗС Польщі: знайдено вісім дронів і залишки ракети
Підозрюваному у вбивстві українки в США загрожує смертна кара
Підозрюваному у вбивстві українки в США загрожує смертна кара
«Шахеди» залетіли у повітряний простір Польщі: головне за ніч
«Шахеди» залетіли у повітряний простір Польщі: головне за ніч
Вбивство українки у США: Трамп знову звинуватив демократів у зростанні злочинності
Вбивство українки у США: Трамп знову звинуватив демократів у зростанні злочинності
У Польщі зачинено ще три аеропорти через «шахеди»
У Польщі зачинено ще три аеропорти через «шахеди»

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua