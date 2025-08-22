Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»

Верховна Рада ухвалила закон про засади державної політики національної пам’яті

Верховна Рада прийняла Закон України «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» (№13273), повідомляє «Главком».

Документ закріплює ключові принципи державної політики у сфері збереження історичної пам’яті та визначає її як складову національної безпеки.

У законі вперше на рівні держави визначено низку понять: «війна за Незалежність України», «національна пам’ять», «історична антиукраїнська пропаганда», «злочини проти Українського народу».

Також закріплено визначення терміну «рашизм» як гібридної тоталітарної ідеології, що поєднує російський шовінізм, імперіалізм та практики комунізму і нацизму.

Нагадаємо, Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії та закликала Організацію об’єднаних націй, Євросою та уряди демократичних країн підтримати засудження политики рашизму. Відповідну заяву підтримали 281 народний депутат.

Термін «рашизм» до цього активно вживався політиками, науковцями та публіцистами. Найбільш активно – з 2014 року. Постанова українського парламенту стала першим у світі нормативно-правовим актом, у якому фігурує цей термін і його визначення.