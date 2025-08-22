Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
фото з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила закон про засади державної політики національної пам’яті

Верховна Рада прийняла Закон України «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» (№13273), повідомляє «Главком».

Документ закріплює ключові принципи державної політики у сфері збереження історичної пам’яті та визначає її як складову національної безпеки.

У законі вперше на рівні держави визначено низку понять: «війна за Незалежність України», «національна пам’ять», «історична антиукраїнська пропаганда», «злочини проти Українського народу».

Також закріплено визначення терміну «рашизм» як гібридної тоталітарної ідеології, що поєднує російський шовінізм, імперіалізм та практики комунізму і нацизму.

Нагадаємо, Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії та закликала Організацію об’єднаних націй, Євросою та уряди демократичних країн підтримати засудження политики рашизму. Відповідну заяву підтримали 281 народний депутат.

Термін «рашизм» до цього активно вживався політиками, науковцями та публіцистами. Найбільш активно – з 2014 року. Постанова українського парламенту стала першим у світі нормативно-правовим актом, у якому фігурує цей термін і його визначення.

Читайте також:

Теги: рашизм закон війна Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардепка від «ЄС» Ніна Южаніна проголосувала за законопроєкт, який б’є по незалежності НАБУ та САП, та сповокувала хейт в соцмережах
«У мене не було вибору». Опозиціонерка Ніна Южаніна – про своє голосування за скандальний закон про НАБУ
24 липня, 15:45
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки
Окупанти масовано обстріляли ТЕС
24 липня, 11:16
Син Грубича, який втратив руку на війні, звернувся до українців
Син Грубича, який втратив руку на війні, звернувся до українців
28 липня, 10:35
Після спікера парламенту законопроєкт має підписати президент
Стефанчук підписав ухвалений законопроєкт про незалежність НАБУ та САП
31 липня, 13:37
Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким виповнюється 17 років, беруться на військовий облік
Завтра останній день, коли 17-річні можуть стати на військовий облік
30 липня, 12:00
На місці удару події працюють усі екстрені служби
Окупанти вдарили по базі відпочинку в Запорізькому районі (фото, відео)
6 серпня, 09:45
Зеленський розповів про розмову з президенткою Єврокомісії
Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн та назвав теми розмови
7 серпня, 18:49
За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій
Уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів
13 серпня, 18:57
Депутати звинувачують Безуглу у системному порушенні регламенту
Парламентський комітет підтримав відсторонення Безуглої від засідання Ради
20 серпня, 17:26

Суспільство

Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 22 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 22 серпня: традиції та молитви
Екснамісник Лаври митрополит Павло пояснив, чому не платить податки державі Україні
Екснамісник Лаври митрополит Павло пояснив, чому не платить податки державі Україні
Нардепка пояснила, чому парафії Московської церкви не поспішають до ПЦУ
Нардепка пояснила, чому парафії Московської церкви не поспішають до ПЦУ
У передмісті Харкова зникло озеро (відео)
У передмісті Харкова зникло озеро (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
6378
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
3000
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
2742
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство
2572
Доплата до пенсії в розмірі 4200 грн: хто має право на підвищення

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua