Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Частина стратегії: The Telegraph пояснив, навіщо Росія атакувала Польщу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Частина стратегії: The Telegraph пояснив, навіщо Росія атакувала Польщу
Справжньою метою атаки РФ на Польщу було посіяти страх серед країн-членів НАТО
фото з відкритих джерел

Росія намагється підірвати підтримку України, поєднуючи ядерні погрози з диверсіями в Європі, а тепер ще ударом по Польщі

Полковник британської армії у відставці Річард Кемп у своїй колонці для видання The Telegraph висловив думку, що вторгнення російських дронів на територію Польщі не було спробою перевірити готовність НАТО. Насправді, це була частина ширшої стратегії Росії, спрямованої на військове придушення саме України, інформує «Главком».

Кемп стверджує, що Кремлю не потрібно перевіряти реакцію Альянсу, оскільки вона очевидна. Інцидент із 19 безпілотниками, більшість з яких були без вибухівки, занадто незначний, щоб викликати будь-яку реакцію, крім словесного обурення.

Аналітик підкреслює, що Володимир Путін не розраховував на тривалу війну, а постійну підтримку України з боку західних партнерів намагається саботувати, поєднуючи ядерні погрози з диверсіями в Європі.

На думку Кемпа, справжньою метою атаки було посіяти страх серед країн-членів НАТО. Це мало б спонукати їх перекинути засоби протиповітряної оборони для захисту власних кордонів, тим самим позбавивши Україну критично важливих ресурсів. «Саме це ми чуємо від наших політичних лідерів», –  зазначає він.

Військовий експерт застерігає західних лідерів від такої реакції. Натомість, він пропонує, щоб НАТО надало Україні більше систем ППО. Він вважає, що війна між Росією та Заходом малоймовірна найближчим часом, оскільки Кремль занадто заглибився в конфлікт з Україною. Найкращий спосіб стримати подальшу агресію – це не дати Росії здобути перемогу, якої вона так прагне.

Раніше президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії, передає «Главком».

Трамп двічі повторив, що інцидент міг статися «помилково», додавши: «Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться». 

Як відомо, міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське міністерство.

«Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту російських БпЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км. Проте, ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання», – йдеться у заяві.

Зокрема, РФ зауважила: «Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів».

Теги: росія Польща війна путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін та Моді прибули до Китаю на запрошення Сі Цзіньпіна
Фото, яке має стривожити західних лідерів
1 вересня, 11:20
У РФ не має бути жодного безпечного місця
Ні Рубльовка, ні Барвіха... У РФ не має бути жодного безпечного місця
29 серпня, 17:35
Трамп пропонує не домовлятися про перемир'я, а одразу укласти мирну угоду між Росією та Україною
Мирна угода замість перемир’я: Офіс президента відповів на пропозицію Трампа
16 серпня, 16:58
Війна в Україні на практиці довела, що роботи й штучний інтелект кардинально змінюють характер бойових дій
США сильно відстають від України та Росії у галузі безпілотників – Politico
27 серпня, 22:22
Російський удар забрав життя 18 людей у Києві
Китай прокоментував масовану атаку на Київ
28 серпня, 15:35
Лівітт заявила, що Україна та РФ не готові завершити війну самі
«Був не здивований». Білий дім повідомив, як Трамп відреагував на удар РФ по Києву
28 серпня, 21:50
Олександр Псяровський став на захист України у 2022 році
Більше року вважався зниклим безвісти у районі Бахмута. Згадаймо Олександра Псяровського
5 вересня, 09:00
Раніше Трамп казав, що Китай, Росія та Північна Корея планують змову проти США
Трамп заявив, що «втратив» Росію та Індію через Сі Цзіньпіна
5 вересня, 16:36
Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на фронті
Зеленський повідомив гарні новини з фронту
12 вересня, 20:58

Соціум

Нетаньягу заявив, що лідери ХАМАС у Катарі живі
Нетаньягу заявив, що лідери ХАМАС у Катарі живі
Частина стратегії: The Telegraph пояснив, навіщо Росія атакувала Польщу
Частина стратегії: The Telegraph пояснив, навіщо Росія атакувала Польщу
У Лондоні пройшов ультраправий мітинг, який зібрав понад 100 тисяч людей
У Лондоні пройшов ультраправий мітинг, який зібрав понад 100 тисяч людей
У Росії безпілотниками атаковано Кірішський НПЗ
У Росії безпілотниками атаковано Кірішський НПЗ
У Польщі тисячі людей записуються на військові навчання – Reuters
У Польщі тисячі людей записуються на військові навчання – Reuters
Російська армія не настільки сильна, як заявляє – Келлог
Російська армія не настільки сильна, як заявляє – Келлог

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua