Частина стратегії: The Telegraph пояснив, навіщо Росія атакувала Польщу

Росія намагється підірвати підтримку України, поєднуючи ядерні погрози з диверсіями в Європі, а тепер ще ударом по Польщі

Полковник британської армії у відставці Річард Кемп у своїй колонці для видання The Telegraph висловив думку, що вторгнення російських дронів на територію Польщі не було спробою перевірити готовність НАТО. Насправді, це була частина ширшої стратегії Росії, спрямованої на військове придушення саме України, інформує «Главком».

Кемп стверджує, що Кремлю не потрібно перевіряти реакцію Альянсу, оскільки вона очевидна. Інцидент із 19 безпілотниками, більшість з яких були без вибухівки, занадто незначний, щоб викликати будь-яку реакцію, крім словесного обурення.

Аналітик підкреслює, що Володимир Путін не розраховував на тривалу війну, а постійну підтримку України з боку західних партнерів намагається саботувати, поєднуючи ядерні погрози з диверсіями в Європі.

На думку Кемпа, справжньою метою атаки було посіяти страх серед країн-членів НАТО. Це мало б спонукати їх перекинути засоби протиповітряної оборони для захисту власних кордонів, тим самим позбавивши Україну критично важливих ресурсів. «Саме це ми чуємо від наших політичних лідерів», – зазначає він.

Військовий експерт застерігає західних лідерів від такої реакції. Натомість, він пропонує, щоб НАТО надало Україні більше систем ППО. Він вважає, що війна між Росією та Заходом малоймовірна найближчим часом, оскільки Кремль занадто заглибився в конфлікт з Україною. Найкращий спосіб стримати подальшу агресію – це не дати Росії здобути перемогу, якої вона так прагне.

Раніше президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії, передає «Главком».

Трамп двічі повторив, що інцидент міг статися «помилково», додавши: «Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться».

Як відомо, міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське міністерство.

«Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту російських БпЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км. Проте, ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання», – йдеться у заяві.

Зокрема, РФ зауважила: «Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів».