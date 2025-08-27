Китай відреагував на вимогу США та РФ щодо ядерного роззброєння

Речник МЗС Китаю заявив, що Пекін не буде брати участь у гонці озброєнь з жодною іншою країною

Речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що вимагати від країни приєднатися до переговорів про ядерне роззброєння зі США та Росією є «нерозумним і нереалістичним». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на з посиланням на Reuters.

Речник зробив цю заяву після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що обговорив питання контролю над ядерною зброєю з російським диктатором Володимиром Путіним і хоче, щоб до цих переговорів долучився також Китай.

«Ядерні сили Китаю і США зовсім не знаходяться на одному рівні, а стратегічне безпекове середовище і ядерна політика цих двох країн абсолютно різні», – зазначив Го Цзякунь.

За словами речника, Китай дотримується політики відмови від першого застосування ядерної зброї та ядерної стратегії самооборони. Він додав, що Пекін не буде брати участь у гонці озброєнь з жодною іншою країною. «Країни з найбільшими ядерними арсеналами повинні сумлінно виконувати свої особливі пріоритетні обов'язки щодо ядерного роззброєння», – Го Цзякунь.

Як повідомлялося, США ведуть переговори з Росією щодо скорочення ядерної зброї. «Ракети, ядерна зброя – ми (з РФ, – «Главком») говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії – друге місце, а у Китаю – третє, але Китай значно відстає, але через п'ять років він нас наздожене», – сказав Трамп.

Раніше керівник російської державної ядерної корпорації «Росатом» Олексій Ліхачов заявив, що ядерний щит Росії має бути посилений у найближчі роки. Він обґрунтував це «колосальними загрозами», з якими стикається ядерна держава у світі.

Також поряд із масштабним нарощуванням звичайної військової потужності, Китай розпочав швидке збільшення розмірів та можливостей своїх ядерних сил. За даними американського «Бюлетеня атомних вчених», Китай розширює та модернізує свої арсенали ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава, і накопичив уже близько 600 боєголовок.