Росія розширила «Захід-2025» до Калінінградської області

Російські морські піхотинці провели бойові стрільби зі стрілецької зброї, гранатометів та бронетранспортерів БТР-82А

Міністерство оборони Росії заявило, що розширило навчання «Захід-2025» до Калінінградської області, де підрозділи морської піхоти Балтійського флоту відпрацьовували протидію висадці морського десанту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міноборони РФ.

За офіційними даними російського міністерства, морські піхотинці провели бойові стрільби зі стрілецької зброї, гранатометів та бронетранспортерів БТР-82А по мішенях, які імітували швидкісні човни та десантні засоби.

Крім того, для оборони узбережжя було використано ракетно-артилерійський комплекс «Бережок», який знищив умовну ціль, що імітувала безпілотний катер.

Зазначається, що перед початком навчань кораблі вогневої підтримки та ударні вертольоти Мі-24 завдали артилерійських та бомбоштурмових ударів по узбережжю. Також у рамках навчань російські бомбардувальники Ту-22М3 патрулювали нейтральні води Баренцевого моря.

Як відомо, міністерство оборони Росії опублікувало кадри пуску гіперзвукової ракети «Циркон» із фрегата Північного флоту «Адмірал Головко» по цілі в Баренцевому морі. На відео видно, як ракета стартує вертикально з фрегата, а потім йде під кутом до горизонту.

Раніше екіпажі російських літаків МіГ-31 з авіаційним комплексом «Кинджал» виконали політ над нейтральними водами Баренцового моря в рамках стратегічних військвих навчань «Захід-2025».

Нагадаємо, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник».

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Зокрема, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов попередив про «шалену хвилю інформаційного загострення» з 12 вересня – тоді у Білорусі розпочнуться військові навчання «Захід-2025».

Як повідомлялося, Польща закриє кордон з Білоруссю в ніч на 12 вересня, коли стартують російсько-білоруські навчання «Захід-2025».