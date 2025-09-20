Головна Світ Соціум
Міноборони РФ зробило заяву про порушення повітряного простору Естонії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Міноборони РФ зробило заяву про порушення повітряного простору Естонії
фото з відкритих джерел

За повідомленням Міноборони, під час польоту російські «літаки не відхилялися від узгодженого маршруту»

Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і при цьому не порушили повітряний простір Естонії, передає «Главком».

«Політ відбувався у суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору, без порушення кордонів інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням Міноборони, під час польоту російські «літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії».

«Маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами Балтійського моря на відстані більше трьох кілометрів від острова Вайндло», – зазначили у Міноборони РФ.

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне нагадала приклад Туреччини, яка ще десять років тому без вагань збила російський винищувач за порушення повітряного простору.

«Кордон НАТО на північному сході тестується з певною метою. Нам потрібно діяти серйозно. Туреччина подала приклад 10 років тому. Є про що замислитись», – написала вона.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Теги: Міноборони РФ винищувач росія Естонія літак

