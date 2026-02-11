Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Ще два роки війни? Дуже погана новина для нас


Коли союзники втомилися

Керівник Мюнхенської безпекової конференції сказав те, що думає більшість європейців: війна  в Україні їм вигідна і має тривати ще пару років. А якщо це нас не влаштовує – ми невдячні істоти.

Якщо дуже коротко, всі чекають виборів в США та програшу респів. Це вигідно Європі, бо про них трохи забудуть і зʼявляться запобіжники проти умовної і не дуже Гренландії. Це вигідно Росії, яка завжди ставить на хаотизацію процесів. Це вигідно Китаю, який розуміє, що в такій турбулентності Трамп буде ослабленим. Це не вигідно тільки нам. БО ослаблення Трампа не вплине позитивно на хід нашої війни.

Якщо трохи ширше: Європа входить в час вирішення екзистенційного питання: вони мають стати самостійним гравцем (концепція Мерца) чи грати в диверсифікацію між Китаєм та США (концепція Макрона). Є ще третій варіант – нічого не робити (концепція багатьох). Але для перегрупування і створення армій потрібно ще як мінімум пара років.

Взагалі, якщо прочитати мюнхенську декларацію, то складається враження, що «зима прийшла несподівано» і всі біди від США. Своєї провини ЄС не бачить. Зрештою, все б це було малоцікавим, якби у нас не було війни і ми не були залежними від ЄС настільки критично.

Окремо хочу звернути увагу на концепцію «невдячності України». Про це говорить час політиків  в Польщі, це говорив пару раз Трамп. Зараз про це заговорив керівник Мюнхенської безпекової конференції. Це, насправді, дуже поганий сигнал для нас. І він потребує окремої комунікаційної стратегії. Не ображених звинувачень в стилі «сам дурень», а стратегії. Бо політики не ображаються.


Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Європа США

