Ще два роки війни? Дуже погана новина для нас

Коли союзники втомилися

Керівник Мюнхенської безпекової конференції сказав те, що думає більшість європейців: війна в Україні їм вигідна і має тривати ще пару років. А якщо це нас не влаштовує – ми невдячні істоти.

• 1 •

Якщо дуже коротко, всі чекають виборів в США та програшу респів. Це вигідно Європі, бо про них трохи забудуть і зʼявляться запобіжники проти умовної і не дуже Гренландії. Це вигідно Росії, яка завжди ставить на хаотизацію процесів. Це вигідно Китаю, який розуміє, що в такій турбулентності Трамп буде ослабленим. Це не вигідно тільки нам. БО ослаблення Трампа не вплине позитивно на хід нашої війни.

• 2 •

Якщо трохи ширше: Європа входить в час вирішення екзистенційного питання: вони мають стати самостійним гравцем (концепція Мерца) чи грати в диверсифікацію між Китаєм та США (концепція Макрона). Є ще третій варіант – нічого не робити (концепція багатьох). Але для перегрупування і створення армій потрібно ще як мінімум пара років.

• 3 •

Взагалі, якщо прочитати мюнхенську декларацію, то складається враження, що «зима прийшла несподівано» і всі біди від США. Своєї провини ЄС не бачить. Зрештою, все б це було малоцікавим, якби у нас не було війни і ми не були залежними від ЄС настільки критично.

• 4 •

Окремо хочу звернути увагу на концепцію «невдячності України». Про це говорить час політиків в Польщі, це говорив пару раз Трамп. Зараз про це заговорив керівник Мюнхенської безпекової конференції. Це, насправді, дуже поганий сигнал для нас. І він потребує окремої комунікаційної стратегії. Не ображених звинувачень в стилі «сам дурень», а стратегії. Бо політики не ображаються.