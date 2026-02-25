Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Щорічне послання Трампа. Вибори важливіші за геополітику

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі
фото: Getty Images

Зовнішня політика як опція, а не пріоритет

Побіжна згадка про Україну - це не вихід з переговорів. Про Китай та Індію, Трамп навіть не згадав. Справа в тому, що на міжнародному полі у Трампа практично немає козирів

• 1 •

Рішення, яке виніс Верховний суд США про скасування тарифів вибило головний аргумент Трампа в міжнародній політиці. По суті, на квітневі переговори з Китаєм США виходять явно в слабкій позиції. Тарифів уже нема, а система, при якій США контролюють ціноутворення та логістику світової нафти ще не створена (і чи буде створена?).

• 2 •

Власне тема тарифів мала стати одним із ключових стовпів виборчої кампанії Трампа. Але зараз, Трампу доведеться на марші змінювати не лише зовнішню стратегію, але й внутрішню гру. Фронда трьох суддів Верховного суду (двоє з них були призначені Трампом) є лише вершиною айсберга. Можна з великою долею імовірності вже говорити про реальну фронду всередині республіканської партії, яка в певний момент може перейти з латентного у відкритий стан.

• 3 •

В промові Трамп на диво мало говорив неправди. Фактчекери переважно фіксували перебільшення і певні перетягування на себе здобутків попередника. Але в цілому, Трамп чітко сконцентрувався на справді позитивній динаміці в питаннях безробіття, росту ринків, і, взагалі, «покращення життя вже сьогодні».

• 4 •

Відсутність якихось акцентів у міжнародці говорить лише про роль зовнішньої політики в майбутніх виборах. Як мінімум на цьому етапі, міжнародка виглядає як опціональна історія в виборах. Це не добре і не погано. Просто така реальність.

• 5 •

Ще раз повторю те, що говорив багато разів: Трамп не може вийти з українських переговорів. З точки зору політичного порядку денного Україна займає важливе місце і «загубити» це питання  неможливо. Інша справа, що конфігурація тиску на Китай,  певний відрив Росії від Китаю, створення абсолютного домінування в обох Америках , домінування в нафтовому секторі світу та питання «заробляння на Європі» після тарифного рішення стають набагато складнішими. А відтак і підхід до нашого питання, очевидно, буде видозмінюватися. Гойдалки триватимуть і далі.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
