РФ атакувала Кривий Ріг, Україна повернула тіла воїнів. Головне за 29 січня 2026 року

Дайджест новин 29 січня 2026 року

Сьогодні, окупанти атакували житлову забудову Кривого Рогу. Україна повернула тіла полеглих воїнів. Зокрема, Росія потрапила до чорного списку ЄС.

«Главком» склав добірку головних подій 29 січня:

Атака на Кривий Ріг: є поранені та загибла

Унаслідок атаки РФ загинула жінка фото: ДСНС Дніпропетровщині

Сьогодні, 29 січня, російська терористична армія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок чого спалахнули пожежі.

Зокрема, внаслідок атаки поранені дві жінки та чоловік. «Ворог на двох місцях влучив в будинки приватного сектору. На зараз пожежі затушено. Триває розбір завалів», – наголосив Вілкул. О 17:37 стало відомо, що при розборі завалів виявили загиблу жінку похилого віку.

Україна повернула тіла полеглих воїнів

У межах репатріації в Україну було повернено тисячу тіл, які за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Львів запустив режим підготовки до надзвичайної ситуації

Сьогодні, 29 січня, у Львові стартував режим підготовки до надзвичайної ситуації. «Якщо ваш будинок залишиться без електрики чи тепла, знайте: у вхідній зоні та в чаті будинку буде інформація про найближчий пункт незламності та всі доступні послуги. Місто про це вже подбало. Окремо важливо. У разі тимчасового відключення теплопостачання не зливайте воду з батарей – до окремого повідомлення від людини, яка відповідає за ваш будинок. Пишу про це не для того, щоб розводити паніку. Це розмова з дорослими людьми, до якої ми всі вже давно готові», – підкреслив Садовий.

Росія потрапила до чорного списку ЄС

Європейський союз вніс Росію до чорного списку через ризики відмивання грошей в країні. Про це заявила висока представниця Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас.

Смерть українського банкіра Адаріча в Мілані

54-річного українського банкіра Олександра Адаріча знайшли мертвим в Італії. За даними правоохоронців, його вже мертвим могли викинути з вікна будинку.

Стало відомо, що київські школи відновлюють навчання

З 2 лютого в комунальних закладах освіти Києва відновлюють навчання. Кожен заклад самостійно визначатиме формат освітнього процесу.