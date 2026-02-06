Головна Країна Події в Україні
Не лише оборона. Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сирський повідомив про наступальні та контрнаступальні дії ЗСУ
фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач:  «Близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі»

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що минулого року Сили оборони провели три наступальні операції, дві з яких – на території РФ. Про це він зауважив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«У 2025 році Сили оборони України провели три наступальні операції, дві з яких – на території РФ: у Бєлгородській області та в Курській області. Третя операція відбулася на Добропільському напрямку. Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області і створення так званих буферних зон», – зазначив головнокомандувач.

Сирський підкреслив, що Сили оборони України активно здійснюють наступальні та контрнаступальні дії. «На окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі. Їхня мета – утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед. Така тактика дає результат. У січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів», – пояснив він.

Також Сирський оцінив кількість окупаційних військ і звернув увагу на позитивну деталь. Також Головнокомандувач ЗСУ  повідомив, що активна протяжність лінії фронту станом на початок лютого становить близько 1200 км.

Як повідомлялося, зминулу добу відбулося 152 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Водночас противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6235 дронів-камікадзе та здійснив 3044 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 – із реактивних систем залпового вогню.

