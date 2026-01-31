Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європейські лідери розробили план протидії Трампу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Європейські лідери розробили план протидії Трампу
Мерц, Макрон і Стармер радилися, як протидіяти Трампу
фото з відкритих джерел

Лідери Євросоюзу провели екстрену закриту зустріч у Брюсселі, щоб узгодити єдину стратегію протидії непередбачуваній політиці президента США

Лідери країн Європейського Союзу провели екстрену закриту нараду в Брюсселі для узгодження спільної стратегії реагування на агресивну зовнішню політику президента США Дональда Трампа. Як інформує «Главком», американське видання The New York Times оприлюднило деталі цієї зустрічі. Головною темою нічних переговорів стало стрімке погіршення відносин зі Сполученими Штатами та план дій на випадок їх подальшого псування.

За інформацією джерел газети, зустріч відбулася в напруженій атмосфері, а на столі були традиційні страви – курча та запечений пастернак.

Три підходи до Трампа

Позиції лідерів дещо розділилися, проте зійшлися у спільній меті – виживанні без огляду на Вашингтон:

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц наполягав на негайному скороченні бізнес-регуляцій для пожвавлення економіки та зменшенні залежності від американського ринку.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що повагу Трампа можна здобути лише силою і готовністю давати дзеркальну відсіч його погрозам.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, яку вважають ідеологічно близькою до Трампа, закликала не спалювати мости і продовжувати діалог.

У чому суть плану

У результаті дискусій з’явився умовний план дій. У короткостроковій перспективі Європа планує «заспокоїти» Трампа посиленням безпеки в Арктиці. Обговорюється створення місії НАТО Arctic Sentry («Арктичний вартовий») із залученням дронів та флоту. Це має продемонструвати Вашингтону, що ЄС готовий захищати полярний регіон (і Гренландію) від Росії та Китаю самотужки.

Стратегічна ж мета – розірвати ланцюги залежності. Європа прискорює пошук нових ринків (зокрема, оголошено про торгову угоду з Індією) та планує створення власного ринку капіталу, щоб не покладатися на американські банки та технології.

Слабкі місця плану

Водночас реалізація стратегії наштовхується на внутрішні суперечки. Країни Східної Європи, зокрема Польща та Балтія, побоюються, що конфронтація з Трампом через Гренландію може відвернути увагу від головної загрози – війни в Україні. Для цих держав американська військова допомога Києву залишається пріоритетом, яким вони не готові ризикувати заради економічних амбіцій «старої Європи».

Раніше Європейський Союз ухвалив рішення скоротити енергетичну залежність від Сполучених Штатів, яка виникла за останні роки на тлі відмови від російського газу. Причиною цьому стали останні заяви американського президента Дональда Трампа про намір контролювати Гренландію.

Нагадаємо, представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи навколо арктичного острова. За даними МЗС Данії, високопосадовці трьох сторін зустрілися, щоб обговорити, як можна врегулювати занепокоєння Вашингтона щодо безпеки в Арктиці, водночас дотримуючись «червоних ліній» Копенгагена.

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив, що розробив рамковий план, який, за його словами, відповідає його баченню майбутнього статусу Гренландії. Він заявив, що домовленість, яку він обговорював із Марком Рютте, означає відмову від запровадження нових тарифів проти європейських країн, які виступали проти його ідей щодо анексії острова. Він також зазначив, що тривають додаткові обговорення щодо системи протиракетної оборони «Золотий купол», у якій Гренландія, за його словами, відіграватиме важливу роль.

Читайте також:

Теги: Джорджа Мелоні Європа бізнес Балтія технології Еммануель Макрон Вашингтон Фрідріх Мерц військова допомога Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Forbes Ukraine назвав 15 найбільших харчових компаній
Названо найбільші харчові компанії України (список)
2 сiчня, 13:24
Левітт ще раз для медіа окреслила наміри президента США Дональда Трампа щодо Гренландії
Білий дім запевнив, що європейські війська не вплинуть на рішення Трампа щодо Гренландії
15 сiчня, 22:52
Названо суми грошей для комфортного життя у Польщі
Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Польщі: названо суми
16 сiчня, 20:32
Бессент: Європейська слабкість вимагає контролю США над Гренландією
Бессент: Європейська слабкість вимагає контролю США над Гренландією
18 сiчня, 22:37
За словами депутата, платники податків звільняються від відповідальності у разі неможливості виконати свої податкові обов’язки
Бізнес може не платити штрафи за невчасно подану звітність: Гетманцев назвав умову
23 сiчня, 19:50
Продажі російських аналогів «Оземпіка» побили рекорд
Росіяни підсіли на фальшивий «Оземпік»: деталі
26 сiчня, 09:48
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
27 сiчня, 04:32
Рустем Умєров зустрівся з радниками з питань національної безпеки низки європейських країн
До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн
3 сiчня, 11:16
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звинуватив Європу у слабкості перед Трампом
Губернатор Каліфорнії розкритикував Трампа і позицію європейських лідерів
20 сiчня, 15:40

Політика

Європейські лідери розробили план протидії Трампу
Європейські лідери розробили план протидії Трампу
Що змусило Росію сісти за стіл переговорів з Україною – версія The New York Times
Що змусило Росію сісти за стіл переговорів з Україною – версія The New York Times
Віткофф розповів про зустріч із посланцем Путіна: про що домовилися
Віткофф розповів про зустріч із посланцем Путіна: про що домовилися
Спікер Держдуми РФ погрожує ударами «зброєю відплати» під час піку холодів
Спікер Держдуми РФ погрожує ударами «зброєю відплати» під час піку холодів
Нобелівська премія миру: Сікорський назвав умову підтримки кандидатури Трампа
Нобелівська премія миру: Сікорський назвав умову підтримки кандидатури Трампа
Канада припинила видачу віз на території Росії
Канада припинила видачу віз на території Росії

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua