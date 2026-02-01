Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Нині триває 1439-й день повномасштабної війни
На Покровському напрямку

Протягом минулої доби відбулося 338 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 44 авіаційних ударів, скинувши 144 керовані авіабомби. Крім того, застосував 4053 дрони-камікадзе та здійснив 3319 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 190 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема,, по районах населених пунктів Лужки Сумської області; Маломихайлівка, Просяна, Новоселівка Дніпропетровської області; Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Шевченківське, Вільнянськ, Комишуваха Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, два пункти управління та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року фото 1

Минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник здійснив 82 обстріли, в тому числі чотири - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року фото 2

Ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Вовчанські Хутори, Колодязне, Фиголівка, Кутьківка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року фото 3

Учора відбулось 12 ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного, Курилівки, Новоосинового, Новоплатонівки, Глушківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року фото 4

Ворог провів 24 атаки. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Ставків, Новосергіївки, Шийківки, Степового, Діброви.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 15 спроб окупантів просунутись вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки, Різниківки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року фото 6

Противник здійснив п’ять атак у районах Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року фото 7

Ворог здійснив 39 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 80 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Новопавлівка, Іванівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року фото 9

Противник протягом минулого дня здійснив 11 атак у районі Вербового та у бік Олександрограда, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року фото 10

Відбулося 45 атак окупантів – у районах Гуляйполя, Мирного, Солодкого та у бік Добропілля, Варварівки, Залізничного, Святопетрівки, Зеленого, Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року фото 11

Наші захисники відбили чотири атаки противника у районах Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року фото 12

Наступальних дій ворога не відмічено.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1439-й день повномасштабної війни в Україні.

