Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування

Найбільш негативно президента США сприймають у Данії та Іспанії після його заяв про Гренландію

Понад половина жителів семи європейських країн вважають президента США Дональда Трампа «ворогом Європи» після його заяв про наміри взяти під контроль Гренландію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати опитування, проведеного для французької платформи з обговорення європейських питань Le Grand Continent.

Згідно з дослідженням, 51% опитаних у семи країнах Європи вважають Трампа «ворогом». Лише 8% назвали його «другом Європи», ще 9% відповіли, що він «ні друг, ні ворог», а 2% не змогли визначитися з відповіддю.

Найбільш вороже президента США сприймають в Іспанії та Данії. У цих країнах по 58% респондентів назвали Трампа «ворогом». Данія опинилася в центрі уваги через заяви американського лідера про можливість контролю над Гренландією.

У Бельгії таку відповідь дали 56% опитаних. У Франції та Німеччині ці показники становлять 55% і 53% відповідно. В Італії 52% респондентів також вважають Трампа «ворогом Європи».

Єдиною країною, де показник суттєво нижчий, стала Польща. Там лише 28% опитаних назвали Трампа «ворогом», однак і «другом Європи» його вважають лише 17% поляків.

Окреме питання опитування стосувалося ставлення до демократичності Трампа. 44% усіх респондентів відповіли, що сприймають його як диктатора. Лише 10% вважають, що президент США дотримується демократичних принципів.

У Франції, Німеччині, Іспанії та Італії кількість тих, хто називає Трампа диктатором, зросла на 7 відсоткових пунктів порівняно з груднем. Навіть у Польщі лише 13% респондентів вважають, що він поважає демократичні норми. Опитування проводилося з 13 по 19 січня – після публічних заяв Трампа про можливий контроль США над Гренландією.

Раніше опитування Reuters/Ipsos показало, що і серед самих американців ідея придбання Гренландії не має широкої підтримки. Лише 17% громадян США схвалюють такі плани Дональда Трампа, тоді як 47% прямо виступають проти, а ще 35% не змогли визначитися з позицією. Крім того, переважна більшість американців негативно ставляться до можливості застосування військової сили для реалізації таких ініціатив.