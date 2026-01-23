Головна Новини
search button user button menu button

Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Опитування: кожен другий європеєць вважає Трампа ворогом
фото: legrandcontinent.eu

Найбільш негативно президента США сприймають у Данії та Іспанії після його заяв про Гренландію

Понад половина жителів семи європейських країн вважають президента США Дональда Трампа «ворогом Європи» після його заяв про наміри взяти під контроль Гренландію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати опитування, проведеного для французької платформи з обговорення європейських питань Le Grand Continent.

Згідно з дослідженням, 51% опитаних у семи країнах Європи вважають Трампа «ворогом». Лише 8% назвали його «другом Європи», ще 9% відповіли, що він «ні друг, ні ворог», а 2% не змогли визначитися з відповіддю.

Найбільш вороже президента США сприймають в Іспанії та Данії. У цих країнах по 58% респондентів назвали Трампа «ворогом». Данія опинилася в центрі уваги через заяви американського лідера про можливість контролю над Гренландією.

У Бельгії таку відповідь дали 56% опитаних. У Франції та Німеччині ці показники становлять 55% і 53% відповідно. В Італії 52% респондентів також вважають Трампа «ворогом Європи».

Єдиною країною, де показник суттєво нижчий, стала Польща. Там лише 28% опитаних назвали Трампа «ворогом», однак і «другом Європи» його вважають лише 17% поляків.

Окреме питання опитування стосувалося ставлення до демократичності Трампа. 44% усіх респондентів відповіли, що сприймають його як диктатора. Лише 10% вважають, що президент США дотримується демократичних принципів.

У Франції, Німеччині, Іспанії та Італії кількість тих, хто називає Трампа диктатором, зросла на 7 відсоткових пунктів порівняно з груднем. Навіть у Польщі лише 13% респондентів вважають, що він поважає демократичні норми. Опитування проводилося з 13 по 19 січня – після публічних заяв Трампа про можливий контроль США над Гренландією.

Раніше опитування Reuters/Ipsos показало, що і серед самих американців ідея придбання Гренландії не має широкої підтримки. Лише 17% громадян США схвалюють такі плани Дональда Трампа, тоді як 47% прямо виступають проти, а ще 35% не змогли визначитися з позицією. Крім того, переважна більшість американців негативно ставляться до можливості застосування військової сили для реалізації таких ініціатив.

Читайте також:

Теги: соцопитування США Європа Дональд Трамп Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп стрімко втрачає вплив
Трамп суттєво втратив вплив у США та підтримку партії
25 грудня, 2025, 08:16
Зеленський заявив, що без Росії підписання мирного плану неможливе
Президент заявив, що від зустрічі з Трампом залежить підписання угоди
26 грудня, 2025, 16:07
На знімках, зроблених 18 березня 2025 року, видно судно Bella 1, яке США переслідують з території Венесуели
Нафтові танкери розвертаються від Венесуели через загрозу з боку США
3 сiчня, 05:31
Трамп виключив можливість виборів у Венесуелі в найближчий місяць
Трамп виключив можливість виборів у Венесуелі в найближчий місяць
6 сiчня, 02:54
Глава МЗС Туреччини стверджує, що економічні проблеми Ірану були «помилково сприйняті як повстання проти Ісламської Республіки»
Туреччина виступила проти вторгнення США в Іран
16 сiчня, 07:37
Трамп звернувся до критиків, які називають його диктатором
Трамп звернувся до критиків, які називають його диктатором
Вчора, 04:59
Протягом останніх трьох місяців 2025 року під російський прапор було переведено 25 танкерів
За два тижні понад 15 танкерів «тіньового флоту» змінили свої прапори на російські – WSJ
12 сiчня, 18:13
Кремлю на Радбезі ООН нагадали про «кошмар», який він створює для мільйонів
«Покладіть край цьому кошмару». США звернулися до Росії в ООН щодо України
13 сiчня, 09:03
Президент США заявив, що його країна відкрита до переговорів із Данією та будь-якою з країн проти яких увели мита
Трамп вводить мита для союзників через Гренландію
17 сiчня, 18:49

Новини

Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Сьогодні, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua