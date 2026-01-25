«Заборонених тем не було». Американський чиновник про переговори в ОАЕ

В Об'єднаних Арабських Еміратах пройшли дводенні переговори між США, Україною та Росією

Наприкінці другого дня переговорів усі три делегації зібралися разом на спільний обід

Під час тристоронніх переговорів між представниками США, України та Росії в Обʼєднаних Арабських Еміратах панувала конструктивна й несподівано доброзичлива атмосфера. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на американських чиновників, пише «Главком».

За даними видання, зять американського президента Джаред Кушнер, посланець США Стів Віткофф та інші члени американської делегації протягом зустрічей постійно переміщувалися між кімнатами, де проходили засідання російсько-української робочої групи, координуючи обговорення.

За словами одного з американських посадовців, під час переговорів не було «заборонених тем», а сторони відкрито обговорювали всі ключові питання.

«Обговорювалося все. Ніхто не уникав жодної теми. Жодне питання не залишилося без уваги, і нам не довелося нікого підштовхувати. Сторони ставилися одна до одної з повагою, бо люди справді шукали рішення», – розповів співрозмовник Axios.

Американські чиновники зазначили, що протягом двох днів переговорів сторони обговорили російські територіальні претензії на Донбасі, суперечку навколо Запорізької атомної електростанції, а також конкретні кроки з деескалації з обох боків, які мали б засвідчити завершення війни та унеможливити її відновлення.

«У якийсь момент усе виглядало так, ніби вони майже друзі. У мене з’явилося відчуття надії», – зізнався один з американських чиновників.

Інший представник США оцінив результати зустрічей як максимально позитивні за нинішніх обставин. «Усе пройшло настільки добре, наскільки це взагалі було можливо. Ми задоволені тим, як наразі розвивається ситуація», – сказав він.

Раніше журналіст видання Axios повідомив, що другий раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США в столиці ОАЕ Абу-Дабі відбудеться у неділю, 1 лютого. Згодом Стів Віткофф підвердив плани щодо наступного раунду тристоронніх перемовин.

Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США.

Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Це був перший подібний формат за довгий час, до якого були залучені не лише дипломати, а й військові керівники всіх трьох сторін. За словами Зеленського, фокус був на «можливих параметрах закінчення війни».

За підсумками зустрічі представники армій визначили перелік технічних питань для наступного раунду. Тепер усі делегації повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав.