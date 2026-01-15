Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Що потрібно зробити, щоб подолати корупцію

Потрібно добре проаналізувати формулу боротьби з корупцією і втілити її в життя

Останні кілька років я, по мірі можливостей, старався зрозуміти, чому деяким країнам вдалося подолати корупційні кризи, а нам ні. Нижче я дуже коротко викладу підсумки своїх досліджень.

1. Боротьба з корупцією у нас звелася виключно до двох речей: створення антикорупційних органів і калькування правильних світових практик без будь-якого розуміння, чому ці практики та інституції працюють або не працюють у світі. У нас склалася парадоксальна ситуація: з точки зору законодавство ми мало  чим поступаємося найменш корупційним країнам світу. Але при цьому залишаємося дуже корупційною країною.

2. Боротьба з корупцією в усьому світі має приблизно таку формулу: пакт еліт + нульова точка (відправна точка, яка є межею відсікання старих проблем) + довіра до правоохоронної системи, яка бореться з корупцією + культура публічного осуду + невідворотність покарання.

3. Що таке пакт еліт? Це завжди домовленість першої особи держави з певним колом впливових людей. В Португалії Салазара це була домовленість з правлячою верхівкою, Саакашвілі мав домовленість з Бендукідзе, міністром внутрішніх справ, прокурором і ще кількома льдьми. В Японії це був консенсус верхівки правлячої партії. Одним словом, це завжди домовленість відносно невеликої групи людей, яка причетна до влади, але яка готова боротися з корупцією.

4. Дуже важливою при цьому є нульова точка. Десь це так звана нульова декларація і податкова амністія, десь це закон про ворів в законі. Але нульова точка має надважливу функцію: людина має право очиститися від минулого, розуміючи, що його(її) не будуть доганяти за гріхи двадцятилітньоі давності. Інші пункти, думаю, не потребують пояснення.

5. Які обовʼязкові елементи реальної боротьби з корупцією?

  • Корупція – це завжди схема. Просто для розуміння. Перед 2022 роком в Інституті майбутнього ми разом з Ігар Тышкевіч закінчили велике дослідження корупції на митниці. Так от наша митниця, яка складає, не менше 10% всього корупційного обороту – це всього 12 схем, які можна мінімізувати за 1-3 роки. 80% корупції України – це приблизно 100 схем, які, при бажанні, можна подолати а відносно короткий проміжок часу.. Але у нас нема на сьогодні державного аналітичного центру, який би виявляв ці схеми і давав висновки, що з цим робити і моніторив створення нових схем. За логікою – це мали б бути НАЗК та Рахункова палата. Але їхня роль явно менша ніж це могло б бути.
  • Дуже проста податкова система з мікроскопічним втручанням чиновника. Бо погана податкова система є одним з головних джерел корупції в усьому світі. Наша податкова система і система адміністрування податків є безпосереднім джерелом корупції і зловживання всіх силовиків при відкритті кримінальних проваджень. І тут питання не в ФОПах, а в цілісній, дуже складній і нелогічній податковій системі України.
  • Скандал дорівнює реформа. Боротьба з корупцією передбачає регулярні скандали, які мають завершуватися обовʼязковою роботою над помилками. Простіше кажучи, якщо ми знаємо, що «Прозоро» давно перестало бути панацеєю для держзакупівель, потрібно його змінювати, а не триматися за нього, як за священну корову.
  • Є ще два важливі елементи: довіра до правоохоронних органів (у нас не перевищує 30%) та культура несприйняття корупції навіть ad hoc. У нас ad hoc зведений до фанатського руху (свої чесні правоохоронці і чужі продажні).

Замість висновку: нинішня система боротьби з корупцією – це перш за все «проріджування» еліт без створення нових правил гри. ( повертаємося до формули з п.1). Як результат: суспільство  дає мандат на це «проріджування» не вірячи, що щось зміниться, а еліти не готові до змін. На жаль, поки це замкнене коло.

Чи можна подолати 90% корупції за 5 років? Безумовно так. Просто потрібно добре проаналізувати формулу боротьби з корупцією і втілити її в життя.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
