Різдвяна хода з зірками пройде в 15 громадах: визначено переможців конкурсу «Знай Свою Україну», – Гнат Коробко

Дарія Демяник
Дарія Демяник
Дарія Демяник
Цього року Різдвяна хода з колядницькими зірками відбудеться в 15 громадах України, представники яких стали переможцями конкурсу від освітнього проєкту «Знай свою Україну». Про це повідомив меценат та співавтор проєкту Гнат Коробко. 

«Завершився конкурс, за результатами якого 15 громад із різних регіонів України отримають в подарунок традиційні різдвяні зірки для проведення Ходи у своєму місті. Конкурс проводив освітній проєкт «Знай свою Україну». Метою ініціативи було підтримати локальні спільноти у бажанні відродити та популяризувати давню зимову традицію українців», – зазначив Гнат Коробко. 

Гнат Коробко
Гнат Коробко

Він зазначив, що до відбору долучилися понад 100 громадських, культурних та молодіжних організацій з усієї країни, від Харкова до Чернівців. За результатами було обрано 15 переможців, які отримають різдвяні зірки для проведення ходи у своїй громаді.

Кожна зірка – це ручна робота майстрів, створена за традиційними українськими зразками. Вона стане основою для спільної творчості: мешканці громад зможуть розписати свої зірки разом і винести їх на вулиці міст під час різдвяної ходи.

«Для нас ця ініціатива – це про людей і спільність. Про можливість провести разом різдвяний час і відчути, що традиція жива. Ми хочемо підтримати громади, які готові нести це світло далі у своїх містах. Наша мета – об’єднати українців навколо традицій. Я переконаний, що потрібно навчати, пояснювати, показувати красу української культури. Тільки так можна закласти основу для справжньої національної єдності, що спирається на культуру та традиції», – зазначив Гнат Коробко.

Нагадаємо, «Знай свою Україну» – це освітній волонтерський проєкт, який реалізують Благодійний фонд «КОЛО», Музей Івана Гончара, освітня платформа ЕдЕра та український меценат Гнат Коробко. Нещодавно в рамках проєкту в Києві збирали вчителів зі всієї України, щоб познайомити з українськими традиціями святкування Різдва. Після цього кожен педагог створить різдвяне свято у своїй школі.

