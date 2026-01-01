Головна Країна Події в Україні
Удар по екопарку під Харковом, запобіжні заходи п'ятьом нардепам. Головне за 1 січня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по екопарку під Харковом, запобіжні заходи п'ятьом нардепам. Головне за 1 січня
Росіяни влучили КАБом по екопарку
фото: Суспільне

«Фельдман Екопарк» під Харковом 1 січня зазнав ворожого удару

Удар по екопарку під Харковом, суд обрав запобіжний захід п'ятьом нардепам, у Львові на честь Бандери відбулася факельна хода. «Главком» склав добірку новин 1 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Удар по екопарку під Харковом

«Фельдман Екопарк» під Харковом 1 січня зазнав ворожого удару. Внаслідок падіння керованих авіабомб серйозних руйнувань зазнало приміщення зимового пташника, будинку хижаків та розташовані поруч вольєри, в тому числі ті, які були лише нещодавно відновлені після попередніх бомбардувань.

Зокрема, отримала поранення одна людина – волонтерка, що працювала у пташнику. Вона наразі перебуває в лікарні.

Суд обрав запобіжний захід п'ятьом нардепам

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді застави п'ятьом народним депутатам України у справі про хабарі за голосування у Верховній Раді.

У Львові на честь Бандери відбулася факельна хода

Сьогодні, 1 січня, у Львові з нагоди 117 річниці з дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери відбулася урочиста хода.

Зеленський анонсував важливий день для внутрішньої політики України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 2 січня – буде важливий день для внутрішньої політики України. «Дякую кожному, хто сьогодні від ночі, від ранку працює на відновлення після російських ударів. Навіть у новорічну ніч росіяни не стримались. Ось такі вони. Але ми захищаємося та відновлюємо. Такі українці. А завтра буде важливий день внутрішньої політики для України», – заявив глава держави.

Розвідка повідомила, що командир РДК Денис Капустін живий

Командир «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Денис Капустін, відомий під позивним «WhiteRex» (Нікітін) живий після замаху російських спецслужб, а виділені на його ліквідацію пів мільйона доларів підсилять спецпідрозділи ГУР.

