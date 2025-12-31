Головна Країна Політика
Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід Пивоварову

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Який саме запобіжний захід обрали Пивоварову, наразі невідомо
фото: yevgen.pyvovarov/Instagram

Суд ухвалив рішення проводити засідання у закритому режимі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від «Слуги народу» Євгену Пивоварову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «РБК-Україна».

Суд ухвалив рішення проводити засідання у закритому режимі після відповідного клопотання сторони обвинувачення. Тому який саме запобіжний захід обрали Пивоварову, наразі невідомо.

Нагадаємо, зранку 27 грудня НАБУ і САП повідомили, що за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

У НАБУ заявили, що співробітники Управління державної охорони чинили спротив працівникам Бюро під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради. Пізніше детективи змогли зайти до будівлі комітетів Ради. Як повідомлялося, у рамках викриття Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури організованої злочинної групи підозри вже отримали народні депутати від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль та Михайло Лаба.

Зауважимо, що Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народному депутату від фракції «Слуга народу» Юрію Кісєлю.

