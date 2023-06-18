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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, народний депутат України, безпартійний (у виборчому списку партії «Блок Петра Порошенка» 2014 року під № 45)

Система Prozorro. Публіка – дура?

glavcom.ua
Prozorro давно виконує лише одну функцію: в ній, при потребі, копирсаються журналісти

Prozorro давно вже навчилися обходити

Ну що ж, Байден, заявивши, що не збирається полегшувати Україні шлях до НАТО, перебив тему барабанів і паличок.

А я, як один із небагатьох, хто про ці барабани не писав і не говорив нічого, хочу звернути увагу не на самі барабани, а на нашу систему закупівель. Те саме знамените «Прозорро», яке є священною коровою для критики.

Ця система, яка між іншим є не державною, а приватною і яка в довоєнний період генерувала близько 2 млрд на рік, давно навчилися обходити. Вона давно виконує лише одну функцію: в ній, при потребі, копирсаються журналісти.

Але, на жаль, вносити зміни туди, робити аудити чи інші речі не можна. Чому? Бо одні, ті, хто заробляє і їхні друзі-соратники, піднімають страшний ґвалт про знищення єдиної хорошої реформи, а інші, які давно вивчили там всі дірки, не хочуть ніяких змін.

Ну а публіка ж дура і її, час від часу, годують барабанами. Головне, щоб хоч трошки глибше ніхто не копнув.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ProZorro корупція

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