Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Трамп, мита та Росія: чого чекати Європі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мита Трампа, знижки для Індії, безпілотники в Європі, нова ідеологічна стратегія Китаю – короткі підсумки тижня
колаж: glavcom.ua

Мита Трампа, знижки для Індії та дрони в Європі: головні підсумки тижня

Мита Трампа

Трамп заявив, що готовий ввести санкції проти Росії, якщо всі інші (ЄС) введуть 50% відсоткові мита проти Індії та Китаю. На жаль, маємо констатувати кілька речей:

  • Трамп, де-факто, визнав, що одноосібно впливати на Росію Вашингтон не може.
  • ЄС не може і не буде вводити мита проти Китаю (як мінімум в таких відсотках), бо це призведе до колапсу європейської економіки.
  • Ми і надалі будемо спостерігати розсинхронізацію санкцій США та ЄС, що дозволить Росії дещо швидше і дещо дешевше обходити санкції.
  • На жаль, Трамп досі знаходиться в ілюзії того, що він зможе отримати від Росії доступ до рідкоземів Арктики.
  • Всі ці речі ще більше показують правдивість гіпотези, що США, в силу безпекової безпомічності Європи, вважають, що саме ЄС має стати «дійсною коровою», яка має профінансувати нове відродження економіки Америки (між іншим, Індія та Китай точно так само дивляться на Росію).

Знижка для Індії

Агенція Reuters опублікувало дослідження про те, що індійські компанії почали вимагати знижку в 10% на російську нафту через санкції. І це буде проблемою для росіян, бо схоже, індуси ідуть на цей крок, розуміючи, що саме таку знижку отримали китайці. У цілому, зараз стартував новий сезон війни за знижки і найближчим часом повернення до попередніх цифр в 3-5% не буде.

Згідно з офіційними даними російської митниці, профіцит зовнішньої торгівлі РФ за січень-лютий 2025 склав 77 млрд доларів (мінус 14.13% рік до року). І тут треба звернути увагу – ми не бачимо тут тіні. З великою долею імовірності можна говорити, що по року результати будуть значно гіршими. Це, звичайно, не колапс, але це вагомий удар по спроможності підтримувати війну в високій інтенсивності. І, тим більше, відкривати наземну операцію в Європі.

Безпілотники у Польщі

  1. Удар по Польщі, а потім безпілотник в Румунії – це, звичайно, спроба промацати червоні лінії і спроба посіяти хаотизацію у внутрішній політиці Польщі та ЄС. Про це багато писалося і говорилося на тижні і я на цьому не буду зупинятися. Тут зверну увагу на деякі інші аспекти.
  2. Нам просто необхідно стати потрібними НАТО у навчанні по боротьбі з безпілотниками. Наша позиція «приїздіть до нас» і сміх, що вони бояться – контрпродуктивні. Ми маємо показати свою важливість для наших сусідів, бо це єдина можливість зламати той вал негативу, який зараз буде розгортатися. І якщо ви думаєте, що поляки не моніторять наші мережі – ви глибоко помиляєтеся.
  3. При цьому, нам надважливо не влізти у внутрішню боротьбу між командами президента і премʼєра. Навіть якщо позиція однієї сторони нам більше подобається.
  4. Важливо звернути увагу на екстрений візит міністра закордонних справ Китаю до Варшави. Причиною стало перекриття кордону з Білоруссю. Справа в тому, що 10% китайського експорту в Європу йде через Білорусь. Закриття кордону Польщею – закриває всю цю частину експорту (Китай і Литва не мають дипломатичних стосунків). Масла в вогонь підлила Захарова, яка зробила істеричну заяву з вимогою терміново відкрити кордон (зрозуміло, що після цього Польща точно відмовиться це робити).
  5. Але за цією ситуацією треба обовʼязково слідкувати, бо Польща останні роки дуже хотіла стати таким собі хабом для Китаю (вікном в Європу). Звичайно, зараз ситуація змінилася через позицію США, але поляки, не виключено, що будуть пробувати викрутити зі свого положення максимум. Ми ж, на жаль, навіть не думаємо про це.
  6. Російські безпілотники точно призведуть до затягування із відкриттям кордонів з Білоруссю. Іншими словами, росіяни точно нагадили Китаю.
  7. Схоже, що зальоти російських безпілотників на територію НАТО стануть новою реальністю. НАТО зрозуміє, що потрібно хоч щось робити тільки після першого реального удару. І навіть тоді, є великі питання чи буде хоч якась відповідь. Наша ж головна задача формувати єдиний порядок денний: більше зброї для України, щоб Україна на своїй території збивала максимум безпілотників.
  8. Наша нинішня гра позиція по створенню спільної ППО і ПРО з НАТО – міф. Цього в найближчі пару років не буде. Це те саме, як мантра: запросіть Україну до НАТО.

Нова ідеологема КНР

Інститут Сіньхуа (аналітичний центр при державному інформагентстві, який є частиною мʼякої сили КПК видав дуже сконцентровану (32 сторінки) ідеологему того, як і куди має рухатися Китай. Хочу окремо звернути увагу на те, що ця доповідь стала, де-факто, продовженням заяви керівника КНР Сі Цзіньпіня про необхідність зміни «світового управління». А сам текст Сіньхуа, попри реверанси в сторону багатополярності, є доктриною двополярного світу і протистояння зі США.

Ось головні тези: США ведуть «колонізацію свідомості» через цінності, медіа, культуру та інститути, намагаючись утримати глобальне домінування. Автори закликають країни Глобального Півдня до пробудження, звільнення від ідеологічної залежності від Заходу та утвердження власного шляху розвитку. Китай у цьому процесі представлений як ключовий рушій – із ініціативами Global Development Initiative (Глобальна ініціатива розвитку, Global Security Initiative (Глобальна ініціатива безпеки), Global Civilization Initiative (Глобальна ініціатива цивілізацій) та Global Governance Initiative (Глобальна ініціатива врядування), які мають запропонувати альтернативу американській моделі.

Головні висновки авторів

  1. Незалежність свідомості – умова незалежного розвитку. Лише відкинувши залежність від західних цінностей, країни можуть стати справді самостійними у виборі шляхів модернізації.
  2. Культурна впевненість = національна сила.Країни мають опиратися на власну історію й культуру як фундамент стабільності та розвитку.
  3. Діалог цивілізацій замість конфронтації. Жодна цивілізація не є вищою за інші; прогрес можливий лише через взаємне навчання та взаємоповагу, а не через «зіткнення цивілізацій».
  4. Імперські проєкти приречені. Історія показує, що будь-які спроби нав’язати свою модель цивілізації іншим у підсумку зазнають краху.
  5. Майбутнє за багатополярним світом. Розрив «уз колонізації свідомості» відкриє шлях до нової глобальної цивілізації, де різні моделі співіснуватимуть на засадах рівності, а людство зможе будувати «спільноту єдиної долі».

Ще раз повторюся. Це не про багатополярність. Це про двополярний світ. Україна, на жаль, навіть не бачить подібних документів. Про аналіз я взагалі мовчу.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Польща санкції Китай Індія Україна Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські дрони у Польщі продемонстрували, наскільки європейські країни не готові до сучасної війни
Чи готова Європа захищатися від Росії?
12 вересня, 19:35
За оцінками південнокорейської розвідки, їй близько 13 років
Таємнича донька Кім Чен Ина дебютувала на міжнародній арені в Китаї
3 вересня, 09:25
Військовий парад у Пекіні: Китай заявляє про свої амбіції
Військовий парад у Пекіні: Китай заявляє про свої амбіції
2 вересня, 13:40
Вербування жінок у ПАР демонструє справжнє ставлення Кремля до Африки – як до джерела ресурсів, зокрема людських
Росія масово вербує жінок у ПАР на завод з виробництва дронів. Уряд відреагував
26 серпня, 14:26
На знак солідарності в боротьбі за правду наш прапор майорить в різних країнах світу
Коли майорить український прапор – він оповідає історію
23 серпня, 22:01
На місці майбутнього озера вже ведуться підготовчі роботи
Гігантське озеро та АЕС. Польща готує новий магніт для туристів
21 серпня, 16:01
Українці обирають для життя Польщу
Кожен четвертий український біженець у ЄС обрав для життя одну країну
19 серпня, 09:27
Слідчі порушили кримінальну справу за двома статтями
Російський військовий повернувся додому і жорстоко вбив федерального суддю
15 серпня, 01:41
У Європі готуються до зростаючої загрози російської агресії
Німеччина планує збільшити чисельність армії на 100 тис. вояків
12 вересня, 08:35

Вадим Денисенко

Трамп, мита та Росія: чого чекати Європі
Трамп, мита та Росія: чого чекати Європі
Місяць після Аляски. Стає зрозуміло, про що домовилися Трамп та Путін
Місяць після Аляски. Стає зрозуміло, про що домовилися Трамп та Путін
Удари по Польщі. Нова реальність чи пробна куля?
Удари по Польщі. Нова реальність чи пробна куля?
Що насправді отримав Путін у Пекіні?
Що насправді отримав Путін у Пекіні?
Бенефіс Сі. Чому не існує ніякого нового воєнно-політичного союзу Китай-Росія
Бенефіс Сі. Чому не існує ніякого нового воєнно-політичного союзу Китай-Росія
Переговори у Китаї. Що потрібно розуміти
Переговори у Китаї. Що потрібно розуміти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
288K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
116K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2025
30K
Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього: історія свята та що не можна робити
29K
Приїхав за дев’ять тисяч кілометрів, щоб будувати баню. Полонений окупант розвеселив історією своєї служби
2640
День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
2326
Ексчемпіона світу з боксу знайдено мертвим у власному будинку

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua