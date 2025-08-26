Росія масово вербує жінок у ПАР на завод з виробництва дронів. Уряд відреагував

Вербування жінок у ПАР демонструє справжнє ставлення Кремля до Африки – як до джерела ресурсів, зокрема людських

Вербування ведеться через активну рекламну кампанію особливої економічної зони «Алабуга» в Росії

Росія активно вербує молодих жінок із країн Південної Африки для роботи на заводі з виробництва ударних дронів, які використовуються для бомбардування України. Ця діяльність набула таких масштабів, що уряд Південної Африки був змушений публічно застерегти своїх громадян про небезпеку. Про це повідомляє у Фейсбуці Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, інформує «Главком».

За даними Центру, вербування ведеться через активну рекламну кампанію особливої економічної зони «Алабуга» в Росії. В оголошеннях африканським та азійським громадянам обіцяють високі зарплати та значні кар'єрні перспективи. Однак, як з’ясувалося, йдеться про залучення працівників до військового виробництва.

Характерно, наголосиои у ЦПД, що Росія використовує для пошуку працівників структури БРІКС. Тобто Кремль залучає міжнародну організацію, яку постійно намагається представити як інструмент економічного розвитку та мирної співпраці, у своїх воєнних цілях.

Це демонструє справжнє ставлення Кремля до Африки – як до джерела ресурсів, зокрема людських. «Попри риторику російської пропаганди в Африці про начебто боротьбу з колоніалізмом та протиставлення себе Заходу, Росія фактично відтворює колоніальні практики, експлуатуючи вразливі верстви населення держав Африки», – зауважили у ЦПД.

«Главком» вже писав про те, що Росія активно вербує не лише чоловіків-іноземців на війну в Україну, а й молодих жінок на свої оборонні підприємства. Відбувається все під прикриттям трудової програми Work in Russia, яку у світі популяризують іноземні найманці-пропагандисти.

В особливій економічній зоні «Алабуга (республіка Татарстан) ще кілька років тому російські розслідувачі виявили фабрику дронів. У 2023-му «Главком» поспілкувався з одним зі співавторів розслідування, який працював над викриттям виробництва шахедів у Татарстані. Тоді стало відомо про орієнтовну вартість російського проєкту з виготовлення безпілотників – 132 млрд рублів. З часом цю фабрику дронів росіяни планували розширювати.

У 2025 році Україна провела безпрецедентну дронову атаку на російські території, у тому числі – і на центр з виробництва шахедів у Татарстані. Фахівець з військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш) каже, що це був один з найбільш успішних ударів і до цілі долетіло практично 100% того, що було запущено.