Гігантське озеро та АЕС. Польща готує новий магніт для туристів

На території колишнього кар'єру бурого вугілля в Бельхатуві буде створено найбільше та найглибше штучне озеро в Польщі. Цей амбітний проєкт має на меті перетворити промисловий регіон на сучасний туристичний центр, що приваблюватиме туристів, яхтсменів та любителів водних видів спорту з усієї Європи. Про це пише «Главком» із посиланням на in-poland.com.

Територія, де сьогодні працюють кар'єри Копальні Бурого Вугілля «Бельхатув», у найближчі десятиліття зазнає вражаючих змін. Видобуток вугілля у Полі Бельхатув завершиться у 2026 році, а у Полі Щерцов – не пізніше 2038 року. Після цього тут з'явиться туристично-рекреаційний комплекс, який не має аналогів у Польщі.

За планом, площа водного об'єкта становитиме близько 4000 гектарів, а його максимальна глибина сягне 170 метрів. Це на 70 метрів глибше, ніж найглибше природне озеро Польщі Ханча, що зробить його унікальним місцем для дайвінгу та яхтингу.

«Планується будівництво просторих пляжів, яхтової марини та безлічі рекреаційних об'єктів, які перетворять промисловий пейзаж на сучасний туристичний центр», – йдеться у статті.

Озеро наповнюватиметься шляхом підземних та поверхневих вод після припинення їх відкачування.

Навколо майбутньої водойми вже ведуться підготовчі роботи. На східній частині берега завершено формування лінії берегової зони та підготовлено територію під пляж. Згодом тут з'являться широкі піщані пляжі, яхтова пристань та численні рекреаційні зони.

«У Полі Бельхатув вже кілька років ведуться підготовчі роботи з рекультивації території під водоймище. Планується створення двох глибоких у Польщі озер, які надалі з'єднають в один величезний водний резервуар», – зазначають журналісти.

Крім цього, розглядається ідея будівництва другої атомної електростанції поруч із майбутнім туристичним комплексом. Якщо проєкт отримає схвалення, Бельхатув може стати унікальним місці, де екологічна рекреаційна зона функціонуватиме поряд із сучасною АЕС.

До слова, згідно з останніми даними Головного статистичного управління (GUS) Польщі, населення країни продовжує стрімко скорочуватися. За рік, станом на початок 2025 року, загальна кількість мешканців зменшилася майже на 147,5 тис. осіб. Усі 16 воєводств країни зафіксували негативну демографічну динаміку.