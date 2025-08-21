Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Гігантське озеро та АЕС. Польща готує новий магніт для туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Гігантське озеро та АЕС. Польща готує новий магніт для туристів
На місці майбутнього озера вже ведуться підготовчі роботи
фото ілюстративне

За планом, площа водного об'єкта становитиме близько 4 тис. гектарів, а його максимальна глибина сягне 170 метрів

На території колишнього кар'єру бурого вугілля в Бельхатуві буде створено найбільше та найглибше штучне озеро в Польщі. Цей амбітний проєкт має на меті перетворити промисловий регіон на сучасний туристичний центр, що приваблюватиме туристів, яхтсменів та любителів водних видів спорту з усієї Європи. Про це пише «Главком» із посиланням на in-poland.com.

Територія, де сьогодні працюють кар'єри Копальні Бурого Вугілля «Бельхатув», у найближчі десятиліття зазнає вражаючих змін. Видобуток вугілля у Полі Бельхатув завершиться у 2026 році, а у Полі Щерцов – не пізніше 2038 року. Після цього тут з'явиться туристично-рекреаційний комплекс, який не має аналогів у Польщі. 

За планом, площа водного об'єкта становитиме близько 4000 гектарів, а його максимальна глибина сягне 170 метрів. Це на 70 метрів глибше, ніж найглибше природне озеро Польщі Ханча, що зробить його унікальним місцем для дайвінгу та яхтингу.

«Планується будівництво просторих пляжів, яхтової марини та безлічі рекреаційних об'єктів, які перетворять промисловий пейзаж на сучасний туристичний центр», – йдеться у статті.

Озеро наповнюватиметься шляхом підземних та поверхневих вод після припинення їх відкачування.

Навколо майбутньої водойми вже ведуться підготовчі роботи. На східній частині берега завершено формування лінії берегової зони та підготовлено територію під пляж. Згодом тут з'являться широкі піщані пляжі, яхтова пристань та численні рекреаційні зони. 

«У Полі Бельхатув вже кілька років ведуться підготовчі роботи з рекультивації території під водоймище. Планується створення двох глибоких у Польщі озер, які надалі з'єднають в один величезний водний резервуар», – зазначають журналісти. 

Крім цього, розглядається ідея будівництва другої атомної електростанції поруч із майбутнім туристичним комплексом. Якщо проєкт отримає схвалення, Бельхатув може стати унікальним місці, де екологічна рекреаційна зона функціонуватиме поряд із сучасною АЕС.

До слова, згідно з останніми даними Головного статистичного управління (GUS) Польщі, населення країни продовжує стрімко скорочуватися. За рік, станом на початок 2025 року, загальна кількість мешканців зменшилася майже на 147,5 тис. осіб. Усі 16 воєводств країни зафіксували негативну демографічну динаміку.

Читайте також:

Теги: Польща пляжі будівництво туризм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На концерті Макса Коржа у Варшаві молоді українці розгорнули заборонений у Польщі прапор
Танці з червоно-чорним прапором у Польщі. Як інфекція русского міра здолала українців
13 серпня, 10:59
Інвестори очікують від Міненерго більше уваги до проблем в зеленій енергетиці
Міненерго варто зосередитися на покращенні умов для розвитку зеленої енергетики – ЄБА
26 липня, 14:32
Польща прагне посилити свої військові можливості на тлі побоювання агресії з боку РФ
Війна в Україні може бути призупинена найближчим часом. Туск зробив заяву
30 липня, 14:25
Влада не справляється з потоком туристів на лавандових полях
«Ми не витримуємо!»: іспанське місто закликає туристів не приїздити у вихідні
1 серпня, 14:04
Польща активно захищає власний кордон із Білоруссю
Польща звела електронний бар'єр на річці Буг уздовж кордону з Білоруссю
5 серпня, 15:34
За даними Фонду запобігання марнотратству (TİSVA), щороку в країні втрачається близько 23 млн тонн продуктів
Туреччина хоче скасувати «шведський стіл» у готелях
13 серпня, 04:32
Експедиція вже виявила та промаркувала рештки шістьох осіб
У Львові під час ексгумаційних робіт знайшли останки польських солдатів
14 серпня, 16:18
Наявність квитка є гарантією легального перевезення
Квиток на автобус для поїздки за кордон: що варто знати пасажирам
15 серпня, 20:20
База отримала назву Sinpung-dong
КНДР таємно розмістила ракетну базу на кордоні із Китаєм – WSJ
Сьогодні, 11:11

Соціум

Гігантське озеро та АЕС. Польща готує новий магніт для туристів
Гігантське озеро та АЕС. Польща готує новий магніт для туристів
Німеччина б'є на сполох: десятки тисяч смертей через неправильне застосування антибіотиків
Німеччина б'є на сполох: десятки тисяч смертей через неправильне застосування антибіотиків
Українські бійці вразили низку важливих об’єктів росіян
Українські бійці вразили низку важливих об’єктів росіян
Рекордне танення льодовиків на Шпіцбергені: що чекає на Арктику
Рекордне танення льодовиків на Шпіцбергені: що чекає на Арктику
Дрони атакували Воронезьку область: пошкоджено об'єкт енергетики
Дрони атакували Воронезьку область: пошкоджено об'єкт енергетики
Які мінуси росіяни знайшли у Путіні? Опитування вразило результатами
Які мінуси росіяни знайшли у Путіні? Опитування вразило результатами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
12K
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
6048
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
4164
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію
3379
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Сьогодні, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua