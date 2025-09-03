Головна Світ Політика
Таємнича донька Кім Чен Ина дебютувала на міжнародній арені в Китаї

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Таємнича донька Кім Чен Ина дебютувала на міжнародній арені в Китаї
За оцінками південнокорейської розвідки, їй близько 13 років
фото: ЦТАК/ Reuters

До Китаю разом з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином приїхала його донька, яку вважають спадкоємицею династичного правління

Донька лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, яка, за припущеннями, має ім'я Кім Чу Е, вперше супроводжувала батька під час його візиту за кордон. Її поява в Пекіні напередодні військового параду викликала ажіотаж та підживила нові спекуляції щодо її можливого майбутнього як спадкоємиці династичного правління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Хоча Кім Чу Е не було помічено поруч із батьком безпосередньо на параді, її візит до Китаю став першим публічним виходом за межі Північної Кореї. За оцінками південнокорейської розвідки, їй близько 13 років.

Таємнича донька Кім Чен Ина дебютувала на міжнародній арені в Китаї фото 1
фото:ЦТАК/ Reuters

Експерт з питань лідерства Північної Кореї Майкл Медден зазначив, що Кім Чу Е «отримує цінний досвід вітання та взаємодії з іноземним керівництвом». Цей крок розглядається як частина підготовки до її потенційної ролі у майбутньому.

До цього Кім Чу Е вже супроводжувала батька на низці публічних заходів, зокрема на військових парадах, а також здійснила дипломатичний дебют на заході в російському посольстві у травні.

Північна Корея офіційно не розголошувала імені доньки Кім Чен Ина. Однак, згідно з інформацією від колишнього американського баскетболіста Денніса Родмана, який зустрічався з сім'єю Кіма у 2013 році, її звуть Джу Е.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин вирушив із Пхеньяну до Китаю на своєму бронепоїзді для участі у військовому параді. Стало відомо, що під час подорожі лідер Північної Кореї насолоджувався вишуканими делікатесами. Як повідомляє видання BBC, бронепоїзд, на якому подорожував Кім, оснащений вагоном-рестораном. Там подають страви високої кухні, зокрема свіжих лобстерів. Крім того, меню включає елітні французькі вина.

