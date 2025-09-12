Головна Світ Політика
НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий» – Рютте

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий» – Рютте
Операція НАТО розпочнеться найближчими днями
фото: reuters

Генсек підкреслив, що основне завдання НАТО – стримувати агресію і захищати кожного члена Альянсу – підкреслює важливість захисту східного флангу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про початок військової операції «Східний вартовий» (Eastern Sentry), метою якої є зміцнення позицій Альянсу на східному фланзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАТО.

Найближчими днями в навчаннях «Східний вартовий» буде задіяно цілий ряд союзних ресурсів, а також традиційні засоби і новітні технології, в тому числі елементи, призначені для розв'язання проблем, пов'язаних з безпілотними літальними апаратами. «Eastern Sentry додасть гнучкості та сили нашій позиції», – сказав генсек.

Генеральний секретар підкреслив, що основне завдання НАТО – стримувати агресію і захищати кожного члена Альянсу – підкреслює важливість захисту східного флангу. «Саме тому ми розгорнули сухопутні сили в восьми країнах, до яких долучилися всі члени Альянсу, що підтримують ці контингенти, і маємо плани щодо збільшення нашої присутності, якщо це буде потрібно», – сказав він.

Рютте додав, що члени Альянсу в Європі та Північній Америці щодня працюють разом над посиленням протиповітряної оборони та захистом критичної підводної інфраструктури в Балтійському морі.

Як повідомлялося, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Зокрема, Організація Північноатлантичного договору активувала статтю чотири через порушення повітряного простору Польщі.

