Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Коаліція охочих» оголосила новий план для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Коаліція охочих» оголосила новий план для України
Кір Стармер зробив заяву після саміту
фото: скриншот з відео

«Коаліція охочих» обговорила зміцнення протиповітряної оборони України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що «коаліція рішучих» підготувала мирний план для України, який планують реалізувати до кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Стармер зауважив, що коаліція вийшла з сьогоднішнього саміту з чітким планом на решту цього року, який включає:

  • Дії з виведення російської нафти і газу з світового ринку.
  • Розморожування російських активів, щоб допомогти Україні.
  • Зміцнення протиповітряної оборони України для захисту її цивільного населення та енергетичної інфраструктури.
  • Збереження військового тиску на російського диктатора Володимира Путіна шляхом продовження надання можливостей дальнього бою.

Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський перед засіданням «коаліції охочих» прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера.

Згодом Зеленський провів зустріч з прем'єром Великої Британії на Даунінг-стріт. Він погодився з зауваженням Кіра Стармера про те, що російський диктатор Володимир Путін не виявляє наміру припиняти війну.

До слова, очільник уряду Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна передасть Україні п'ять тисяч багатоцільових ракет. «Ми повинні підтримувати військовий тиск на Путіна, продовжуючи постачати зброю дальнього радіуса дії», – сказав він.

Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що «кожен союзник сам вирішує, який тип зброї він хоче поставити Україні». За його словами, Україна має право завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.

Читайте також:

Теги: коаліція Кір Стармер війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стармер заявив, що Путін – єдина людина, яка не хоче припиняти війну
Велика Британія оголосила про передачу Україні нових багатоцільових ракет
Сьогодні, 19:30
Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський
«Томагавки» для України: міфи й реальність американської підтримки
15 жовтня, 14:58
Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?
Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?
13 жовтня, 15:05
Російська армія била по Чернігівщині ударними безпілотниками
Удар по Чернігівщині: у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго
11 жовтня, 08:40
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
9 жовтня, 21:55
Дрони атакували нафтопереробний завод у Тюмені (відео)
Дрони атакували нафтопереробний завод у Тюмені (відео)
6 жовтня, 19:49
Із перших днів повномасштабного вторгнення Ігор Трачук став на захист рідної землі від ворога
Боронив Україну у найгарячіших точках. Згадаймо Ігоря Трачука
30 вересня, 09:00
Іллєнко з побратимами, літо 2025 року
«Вибір простий, але страшний». Екснардеп Іллєнко звернувся до тих, хто планує пересидіти війну
25 вересня, 18:54
Андрій Іллєнко: Раніше, особливо в попередні роки, росіяни регулярно застосовували механізовані штурми
«Лисячі нори». Офіцер піхотного батальйону розповів, який вигляд зараз має передова
25 вересня, 18:18

Політика

«Коаліція охочих» оголосила новий план для України
«Коаліція охочих» оголосила новий план для України
Постачання Tomahawk Україні залишається «на розгляді» Трампа – Рютте
Постачання Tomahawk Україні залишається «на розгляді» Трампа – Рютте
Кім Чен Ин знайшов ще один спосіб, щоб вислужитися перед Путіним
Кім Чен Ин знайшов ще один спосіб, щоб вислужитися перед Путіним
Саміт «коаліції охочих». Рютте зробив заяву про підтримку України
Саміт «коаліції охочих». Рютте зробив заяву про підтримку України
Велика Британія оголосила про передачу Україні нових багатоцільових ракет
Велика Британія оголосила про передачу Україні нових багатоцільових ракет
Хорватія повертає обов’язкову військову службу
Хорватія повертає обов’язкову військову службу

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua