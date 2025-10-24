«Коаліція охочих» оголосила новий план для України

«Коаліція охочих» обговорила зміцнення протиповітряної оборони України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що «коаліція рішучих» підготувала мирний план для України, який планують реалізувати до кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Стармер зауважив, що коаліція вийшла з сьогоднішнього саміту з чітким планом на решту цього року, який включає:

Дії з виведення російської нафти і газу з світового ринку.

Розморожування російських активів, щоб допомогти Україні.

Зміцнення протиповітряної оборони України для захисту її цивільного населення та енергетичної інфраструктури.

Збереження військового тиску на російського диктатора Володимира Путіна шляхом продовження надання можливостей дальнього бою.

Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський перед засіданням «коаліції охочих» прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера.

Згодом Зеленський провів зустріч з прем'єром Великої Британії на Даунінг-стріт. Він погодився з зауваженням Кіра Стармера про те, що російський диктатор Володимир Путін не виявляє наміру припиняти війну.

До слова, очільник уряду Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна передасть Україні п'ять тисяч багатоцільових ракет. «Ми повинні підтримувати військовий тиск на Путіна, продовжуючи постачати зброю дальнього радіуса дії», – сказав він.

Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що «кожен союзник сам вирішує, який тип зброї він хоче поставити Україні». За його словами, Україна має право завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.