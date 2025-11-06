Подвійна пенсія: українці в Польщі можуть отримувати гроші з двох країн

Українці, які легально працюють у Польщі, сплачують внески до ZUS і постійно проживають у країні, можуть оформити польську пенсію на додачу до української

Завдяки міжнародній угоді між Україною та Польщею, громадяни України, які працювали в обох країнах, мають право отримувати дві пенсії – від українського Пенсійного фонду та Управління соціального страхування Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на inPoland.

Українці, які легально працевлаштовані в Польщі, сплачують пенсійні внески та постійно проживають у країні, можуть претендувати на отримання польської пенсії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал inPoland.

Пенсію в Польщі виплачує Управління соціального страхування (ZUS). Для цього українцям, як і громадянам Польщі, потрібно досягти пенсійного віку – 60 років для жінок та 65 років для чоловіків – і мати страховий стаж щонайменше 20 і 25 років відповідно.

Згідно з угодою між Україною та Польщею, що діє з 2012 року, можна сумувати періоди роботи в обох державах. Це означає, що українець може отримувати дві пенсії: ZUS виплачує частку за польський стаж, а Пенсійний фонд України – за український.

Нагадаємо, що середня пенсія українців за три місяці зросла на 26,6 грн і тепер становить 6 436,8 грн. Проте цей приріст не покриває темпів інфляції, яка за дев’ять місяців 2025 року сягнула 13,9%. Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев наголошує, що ситуацію потрібно змінювати докорінно через несправедливу формулу нарахування.

У 2025 році в Україні передбачені спеціальні доплати до пенсій для окремих категорій громадян. Право на такі виплати мають Герої України, особи зі званнями «народний» або «почесний» (отриманими після 1991 року), переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, космонавти, а також багатодітні матері, які виховали п’ятьох і більше дітей. Розмір надбавки залежить від категорії та становить від 500 до 24 000 грн.

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Саме сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) роботодавцем визначає, чи зараховується цей період до стажу. Якщо роботодавець не перераховує внески або робить це несвоєчасно, працівник може втратити частину страхового стажу та отримати меншу пенсію.

Розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу, віку виходу на пенсію та середньої зарплати за роки роботи. Громадяни з 30 роками страхового стажу, які отримували зарплату близько 10 000 грн, можуть розраховувати на пенсію близько 3 800 грн при виході на пенсію у 63 роки та 4 200 грн – у 65 років.