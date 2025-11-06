Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Подвійна пенсія: українці в Польщі можуть отримувати гроші з двох країн

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Подвійна пенсія: українці в Польщі можуть отримувати гроші з двох країн
Українці в Польщі можуть отримувати дві пенсії
фото з відкритих джерел

Українці, які легально працюють у Польщі, сплачують внески до ZUS і постійно проживають у країні, можуть оформити польську пенсію на додачу до української

Завдяки міжнародній угоді між Україною та Польщею, громадяни України, які працювали в обох країнах, мають право отримувати дві пенсії – від українського Пенсійного фонду та Управління соціального страхування Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на inPoland.

Українці, які легально працевлаштовані в Польщі, сплачують пенсійні внески та постійно проживають у країні, можуть претендувати на отримання польської пенсії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал inPoland.

Пенсію в Польщі виплачує Управління соціального страхування (ZUS). Для цього українцям, як і громадянам Польщі, потрібно досягти пенсійного віку – 60 років для жінок та 65 років для чоловіків – і мати страховий стаж щонайменше 20 і 25 років відповідно.

Згідно з угодою між Україною та Польщею, що діє з 2012 року, можна сумувати періоди роботи в обох державах. Це означає, що українець може отримувати дві пенсії: ZUS виплачує частку за польський стаж, а Пенсійний фонд України – за український.

Нагадаємо, що середня пенсія українців за три місяці зросла на 26,6 грн і тепер становить 6 436,8 грн. Проте цей приріст не покриває темпів інфляції, яка за дев’ять місяців 2025 року сягнула 13,9%. Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев наголошує, що ситуацію потрібно змінювати докорінно через несправедливу формулу нарахування.

У 2025 році в Україні передбачені спеціальні доплати до пенсій для окремих категорій громадян. Право на такі виплати мають Герої України, особи зі званнями «народний» або «почесний» (отриманими після 1991 року), переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, космонавти, а також багатодітні матері, які виховали п’ятьох і більше дітей. Розмір надбавки залежить від категорії та становить від 500 до 24 000 грн.

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Саме сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) роботодавцем визначає, чи зараховується цей період до стажу. Якщо роботодавець не перераховує внески або робить це несвоєчасно, працівник може втратити частину страхового стажу та отримати меншу пенсію.

Розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу, віку виходу на пенсію та середньої зарплати за роки роботи. Громадяни з 30 роками страхового стажу, які отримували зарплату близько 10 000 грн, можуть розраховувати на пенсію близько 3 800 грн при виході на пенсію у 63 роки та 4 200 грн – у 65 років.

Читайте також:

Теги: гроші Пенсійний фонд пенсія Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону звернулися до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів
На Сумщині викрито схему розкрадання при закупівлі дронів для ЗСУ
Сьогодні, 13:27
Польща судитиме російського політбіженця за шпигунство та зв’язки з ФСБ
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
Адвокат підозрюваного заявив, що він оскаржить рішення про екстрадицію
Італійський суд схвалив екстрадицію українця у справі про диверсію на «Північному потоці»
27 жовтня, 14:30
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
24 жовтня, 02:34
Польський суддя Даріуш Любовський
Польський суддя став героєм тижня в Україні
19 жовтня, 11:07
Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві
Українська біженка в Польщі організувала шахрайську схему на 4 млн грн
16 жовтня, 15:13
Адвокат «відмазував» військового, який вкрав зброю. У підсумку прокурор здав хабародавця
Адвокат, який намагався підкупити прокурора, заплатить космічний штраф
11 жовтня, 12:00
Посол пояснив, що робитиме Україна, якщо Польща прирівняє ОУН-УПА до нацизму
Посол пояснив, що робитиме Україна, якщо Польща прирівняє ОУН-УПА до нацизму
9 жовтня, 06:23
Арестович в інтерв'ю Ксенії Собчак озвучив свій «мирний план», що передбачає капітуляцію, та відкрито атакував українську державність
Арестович розказав, чому посварився із Залужним
7 жовтня, 11:38

Особисті фінанси

Подвійна пенсія: українці в Польщі можуть отримувати гроші з двох країн
Подвійна пенсія: українці в Польщі можуть отримувати гроші з двох країн
Гетманцев повідомив про нову аферу, через яку можна втратити гроші з карток
Гетманцев повідомив про нову аферу, через яку можна втратити гроші з карток
ФОПи сплатили на 10% більше єдиного податку цьогоріч
ФОПи сплатили на 10% більше єдиного податку цьогоріч
В Україні різко здешевшав популярний овоч
В Україні різко здешевшав популярний овоч
Деякі українці отримають допомогу у розмірі 6500 грн: уряд затвердив програму
Деякі українці отримають допомогу у розмірі 6500 грн: уряд затвердив програму
Енергетичний експерт пояснив, як збільшення імпорту газу відіб'ється на цінах
Енергетичний експерт пояснив, як збільшення імпорту газу відіб'ється на цінах

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua