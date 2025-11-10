Головна Світ Політика
Зеленський пояснив, чому Росія атакує енергетику

glavcom.ua
Зеленський: Він (Путін – «Главком») не може створити напруженість у нашому суспільстві ніяким іншим способом
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський наголосив, що атаками на енергосистему Путін хоче створити напруженість в українському суспільстві 

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Володимир Путін віддає накази про удари по українській енергетичній інфраструктурі, оскільки це єдиний спосіб, яким він може спробувати зламати українське суспільство. Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Guardian, передає «Главком».

Символічно, що під час розмови Зеленського з журналістом у Маріїнському палаці вимкнулося світло. Проте вже за кілька хвилин завдяки резервному генератору електропостачання відновилося.

«Такі наші умови життя. Це нормально. У нас у Києві, як і скрізь, бувають перебої з електрикою», – прокоментував ситуацію Президент.

Зеленський наголосив, що Путін наказує здійснювати «терористичні атаки» на енергосистему, які призводять до загибелі мирних жителів і залишають людей без світла та води.

«Він не може створити напруженість у нашому суспільстві ніяким іншим способом», – пояснив Зеленський ключову причину таких дій Кремля.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що питання введення європейських військових на територію України під час активних бойових дій вимагає обережності. Надмірний тиск на партнерів у цьому питанні може мати негативні наслідки. 

Коментуючи можливу готовність Франції та Великої Британії надіслати війська вже після укладення мирної угоди, президент зазначив, що лідери бояться своїх суспільств і не хочуть бути втягнутими у війну.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчуває страху перед американським лідером Дональдом Трампом, незважаючи на те, що, за його словами, «всі лідери у світі» його нібито бояться. У розмові з журналістами The Guardian український президент пояснив свою позицію: США є стратегічним партнером України, а не ворогом.

На пряме запитання журналіста, чи боїться він Трампа, Зеленський відповів заперечно. «Ні… ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?» – прокоментував він.

