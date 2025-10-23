Головна Світ Політика
Зустріч Трампа і Путіна можлива. Білий дім пояснив, за якої умови це станеться

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із диктатором
фото: Contributor/Getty Images

Трамп очікує від Путіна конкретних дій, а не просто слів

Білий дім не відкидає можливості зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, але вона відбудеться лише за умови, що принесе реальний позитивний результат. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає «Главком».

Левітт також підкреслила, що Трамп очікує від Путіна конкретних дій, а не просто слів.

«Президент надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході. І він хоче, щоб ця війна (РФ проти України, – «Главком») закінчилася. Він говорить про це вже дев'ять місяців, перебуваючи на посаді», – наголосила речниця Білого дому.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із диктатором Путіним, оскільки «це було б неправильно» в нинішніх умовах. Водночас американський лідер зазначив, що переговори з російським президентом можуть відбутися пізніше.

«Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, куди повинні прийти, тому я її скасував. Але ми проведемо її в майбутньому», – сказав Трамп.

Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що його зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Будапешті скоріше перенесена, а не скасована.

