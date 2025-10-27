Скільки росіян готові віддавати кошти на армію зі своєї кишені: опитування

31% респондентів зазначили, що вони категорично проти цієї ініціативи

За результатами опитування, проведеного у вересні 2025 року «Левадою-Центром», більшість росіян не готові добровільно жертвувати кошти для підтримки армії та збільшення виплат військовим, що беруть участь у спеціальній військовій операції, передає «Главком».

Згідно з даними, 18% опитуваних заявили, що вони готові віддавати від однієї до двох тисяч рублів щомісяця для цих цілей. Інші 27% висловили сумніви і сказали, що «скоріше готові» до такої допомоги, але не з усіма умовами.

Ці цифри майже не змінилися порівняно з квітнем 2023 року, коли 18% учасників також виявили готовність до підтримки армії, а 26% сказали, що, ймовірно, готові.

Водночас, 20% опитаних вважають, що не готові віддавати гроші, зокрема 31% зазначили, що вони категорично проти цієї ініціативи.

Згідно з іншими даними, більшість людей в Україні мають розбіжності в думках стосовно підтримки військових дій Росії на території України, а також щодо тривалості операції та мобілізації. Опитування також свідчить про відсутність одностайності у питанні, чи потрібна країні друга хвиля мобілізації.

До слова, близько 40% російських громадян вважають, що через повернення з фронту «героїв СВО» значно зросте рівень злочинності.

Нагадаємо, росіяни не відчувають моральної відповідальності за війну в Україні, а більшість населення не готова особисто брати участь у бойових діях. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга. Ця війна є загарбницькою, і росіяни це усвідомлюють, але сприймають її як додатковий спосіб заробітку, зазначає соціолог.