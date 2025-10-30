На Київщині затримано чоловіка, підозрюваного у нападі з сокирою на відвідувача кафе

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

У місті Бориспіль в приміщенні кафе 27-річний місцевий мешканець зненацька напав на відвідувача та завдав йому сокирою удари по голові. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці встановили, що фігурант, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс 53-річному потерпілому декілька ударів по голові сокирою, після чого забрав його мобільний телефон, гроші та зник з місця події.

«Постраждалого з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.

Слідчі, за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, повідомили зловмиснику про підозру за фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

