На Київщині затримано чоловіка, підозрюваного у нападі з сокирою на відвідувача кафе

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині затримано чоловіка, підозрюваного у нападі з сокирою на відвідувача кафе
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

У місті Бориспіль в приміщенні кафе 27-річний місцевий мешканець зненацька напав на відвідувача та завдав йому сокирою удари по голові. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці встановили, що фігурант, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс 53-річному потерпілому декілька ударів по голові сокирою, після чого забрав його мобільний телефон, гроші та зник з місця події.

«Постраждалого з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.

Слідчі, за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, повідомили зловмиснику про підозру за фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото: поліція Київської області

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше поліцейські Київщини повідомили про підозру 29-річному чоловіку, який напав з ножем на неповнолітню дівчину та місцевого мешканця. Інцидент стався 22 жовтня близько 19:30 поблизу залізничної станції у Бучі. Як встановили правоохоронці, зловмисник скористався темрявою та відсутністю людей, напав на 16-річну дівчину та завдав їй ножових поранень у шию та спину. Потерпілу вчасно госпіталізували, її життю наразі нічого не загрожує.

телефон гроші напад Київщина

