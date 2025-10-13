Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп натякнув, що Путіну доведеться завершити війну

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Трамп натякнув, що Путіну доведеться завершити війну
Трамп вважає, що Путін завершить війну, інакше для нього це «буде недобре»
фото з відкритих джерел

Президент США заявив, що Путін «піде на завершення» війни проти України, інакше це матиме для нього негативні наслідки

Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Володимир Путін зрештою буде змушений завершити війну проти України, оскільки продовження бойових дій обернеться для нього погано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейську правду.

Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін «піде на завершення» російсько-української війни, інакше це матиме для нього негативні наслідки. Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, прямуючи до Ізраїлю. «Українцям варто віддати належне – вони добре тримаються, дуже добре воюють», – зазначив Трамп.

Американський президент також наголосив, що війна, яка триває вже понад три роки, «не мала б відбутися». «Гадаю, Путін виглядав би чудово, якби завершив це. Думаю, він завершить. Якщо ні – для нього це буде недобре», – додав Трамп.

Нагадаємо, що дедалі більше високопосадовців у Вашингтоні – зокрема радник президента США з нацбезпеки Роберт О’Браєн та державний секретар Майк Помпео – вважають, що Кремль свідомо затягує будь-які переговори щодо завершення війни. Сам Дональд Трамп, який раніше говорив про бажання «домогтися миру», останнім часом почав різкіше висловлюватися про Володимира Путіна.

Президент США Дональд Трамп у жовтні 2025 року підтвердив, що Київ «дуже потребує» систем Patriot і хотів би отримати Tomahawk. Він зазначив, що це питання вже обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським і допускає можливість переговорів із Кремлем.

Читайте також:

Теги: війна путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські винищувачі у небі над Балтикою. У Кремлі задоволені результатом
Російські винищувачі у небі над Балтикою. У Кремлі задоволені результатом
20 вересня, 07:20
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Трамп сподівався, що його стосунки з Путіним стануть ключем до миру в Україні
18 вересня, 23:33
Ердоган: майбутня зустріч із Трампом сприятиме припиненню воєн та конфліктів у регіоні
Ердоган: майбутня зустріч із Трампом сприятиме припиненню воєн та конфліктів у регіоні
20 вересня, 02:38
Американський президент переконаний, що Росія напала на Україну через виведення військ США з Афганістану
«У тебе жалюгідний вигляд». Трамп розкрив деталі розмови з Путіним на Алясці
30 вересня, 18:22
Кремль веде гібридну війну проти Данії та Заходу, аби зірвати підтримку Києва
Росія намагається посварити союзників України – розвідка Данії
3 жовтня, 16:29
ХАМАС у відповіді на план Трампа погодився на звільнення заручників
Трамп заявив про домовленість Ізраїлю та ХАМАС щодо «початкової лінії відведення» з Гази
5 жовтня, 01:54
Попередній медогляд Трампа показав, що він повністю придатний для виконання обов’язків президента
Білий дім оголосив про медобстеження Трампа
9 жовтня, 10:08
Мурал з гелікоптером, який передали ГУР громадяни Чехії
У Києві з’явився мурал із гелікоптером, подарованим чехами українській розвідці
8 жовтня, 17:33
Путін заявив, що нібито Нобелівський комітет не раз присуджував премію миру тим, хто для миру нічого не робив
Трамп подякував Путіну за підтримку
10 жовтня, 18:44

Політика

ХАМАС розпочав звільнення ізраїльських заручників
ХАМАС розпочав звільнення ізраїльських заручників
Трамп натякнув, що Путіну доведеться завершити війну
Трамп натякнув, що Путіну доведеться завершити війну
Аналітики повідомляють про проблеми з мобілізацією у РФ
Аналітики повідомляють про проблеми з мобілізацією у РФ
Північна Корея отримала військову допомогу від РФ
Північна Корея отримала військову допомогу від РФ
У Франції оголошено склад нового уряду
У Франції оголошено склад нового уряду
«Зелені чоловічки» на кордоні з Росією: Естонія заспокоїла громадськість
«Зелені чоловічки» на кордоні з Росією: Естонія заспокоїла громадськість

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua