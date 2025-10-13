Трамп натякнув, що Путіну доведеться завершити війну

Трамп вважає, що Путін завершить війну, інакше для нього це «буде недобре»

Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Володимир Путін зрештою буде змушений завершити війну проти України, оскільки продовження бойових дій обернеться для нього погано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейську правду.

Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін «піде на завершення» російсько-української війни, інакше це матиме для нього негативні наслідки. Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, прямуючи до Ізраїлю. «Українцям варто віддати належне – вони добре тримаються, дуже добре воюють», – зазначив Трамп.

Американський президент також наголосив, що війна, яка триває вже понад три роки, «не мала б відбутися». «Гадаю, Путін виглядав би чудово, якби завершив це. Думаю, він завершить. Якщо ні – для нього це буде недобре», – додав Трамп.

Нагадаємо, що дедалі більше високопосадовців у Вашингтоні – зокрема радник президента США з нацбезпеки Роберт О’Браєн та державний секретар Майк Помпео – вважають, що Кремль свідомо затягує будь-які переговори щодо завершення війни. Сам Дональд Трамп, який раніше говорив про бажання «домогтися миру», останнім часом почав різкіше висловлюватися про Володимира Путіна.

Президент США Дональд Трамп у жовтні 2025 року підтвердив, що Київ «дуже потребує» систем Patriot і хотів би отримати Tomahawk. Він зазначив, що це питання вже обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським і допускає можливість переговорів із Кремлем.