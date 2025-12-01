На переговорах США та України питання територій зайшло «у глухий кут» – ABC News

Росія продовжує вимагати виведення ЗСУ з усієї території Донбасу та відкидає припинення вогню

Делегації Сполучених Штатів та України 30 листопада провели другий етап перемовин у Маямі, присвячений американській мирній ініціативі. Головною темою обговорення стали територіальні поступки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

На зустрічі розглядався мирний план із 19 пунктів. Цей документ був розроблений під час першого раунду переговорів між Вашингтоном і Києвом, який відбувся тижнем раніше в Женеві. Як відомо, початкова пропозиція включала 28 пунктів, проте Європа та Київ її відхилили.

Учасники перемовин у Флориді не надали інформації, чи зазнав мирний план повторних змін.Однак джерело, обізнане з деталями, повідомило, що на зустрічі обговорювалися такі важливі аспекти:

гарантії безпеки для України;

подальша доля близько $300 млрд заморожених російських активів (це питання джерело назвало ключовим для Москви);

можливість проведення виборів в Україні.

Щодо територіального питання, прогресу досягти не вдалося. Київ не бажає поступатися своїми землями, тоді як Росія продовжує вимагати виведення ЗСУ з усієї території Донбасу і рішуче виступає проти обговорення будь-якого припинення вогню.

Повідомлялося, що у результаті переговорів українських чиновників з американськими мирний план уже має кращий вигляд.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час переговорів посадовці обговорювали територіальне питання 6,5 годин «тільки за окремими пунктами». «Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення – без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки – важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд», – зазначив він.

Нагадаємо, держави-члени «коаліції охочих» закінчили роботу над гарантіями безпеки для України. Найближчим часом їх буде затверджено зі США.

Раніше «Главком» розповідав про мирні перемовини у США. На переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні. Водночас зазначено, що переговори пройшли конструктивно, і ситуація є стабільною.