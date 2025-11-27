РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки

У результаті атаки пошкоджено фасади та скління двох житлових будинків, кінно-спортивного клубу та будівлі АЗС

У ніч проти 27 листопада російська терористична армія нову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є часткові руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«В результаті атаки пошкоджено фасади та скління двох житлових будинків, кінно-спортивного клубу та будівлі АЗС. В окремих місцях виникло загорання, яке оперативно локалізовано рятувальниками», – йдеться у повідомленні.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 25 листопада російські війська знову атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей.

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

Також у ніч проти 24 листопада РФ завдала удару по півдню Одещини. Внаслідок чого на судні виникло загорання.