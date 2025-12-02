Зачистка Куп’янська від окупантів триває: Сирський повідомив деталі

Сирський віддав вказівки для забезпечення військ відповідно до потреб

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський попрацював в частинах пошуково-ударного угруповання та тактичної групи Купʼянськ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Змістовна розмова з командним складом пошуково-ударного угруповання. Обговорили виконання заходів для стабілізації ситуації в районі Куп’янська. Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки – інформація обнадійлива. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані», – заявив Сирський.

За словами головнокомандувача, триває зачистка території Куп’янська від окупантів. «Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність», – додав він.

Також Сирський віддав вказівки для забезпечення військ відповідно до потреб, зокрема додатковими засобами для посилення вогневого впливу на ворога.

Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську. Заяви керівництва РФ про «захоплення» цих населених пунктів росіянами не відповідають дійсності.

Як повідомлялося, Кремль оголосив про захоплення Покровська передчасно, аби вплинути на хід американсько-російських переговорів, запланованих у Москві 2 грудня. Аналітики наголосили, що не бачать підтверджень заяв про захоплення Покровська. ISW зазначив, що російські війська зазнали значних втрат у своїй багатомісячній кампанії із захоплення міста.

До слова, президент України повідомив, що захисники майже завершили зачистку Куп’янська на Харківщині від російських загарбників.