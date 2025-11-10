Головна Світ Політика
Трамп помилував своїх соратників за спроби зірвати вибори 2020 року

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Трамп помилував своїх соратників за спроби зірвати вибори 2020 року
Дональд Трамп надав помилування своїм політичним союзникам
фото з відкритих джерел

До списку помилуваних увійшли адвокати Руді Джуліані та Сідні Пауелл, колишній керівник апарату Білого дому Марк Медоуз і ще кілька десятків соратників

Президент США Дональд Трамп надав помилування своїм близьким політичним союзникам, які брали участь або підтримували спроби оскаржити результати президентських виборів 2020 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комент юриста Міністерства юстиції з питань помилувань Еда Мартіна в CNN.

Ед Мартін повідомив, що список помилуваних Трампом осіб було оприлюднено 9 листопада. Він включає адвокатів Руді Джуліані та Сідні Пауелл, колишнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуз та ще кілька десятків осіб, які брали участь у спробах скасувати результати виборів 2020 року.

«Ця прокламація покладає край серйозній національній несправедливості, вчиненій щодо американського народу після президентських виборів 2020 року, і продовжує процес національного примирення», – йдеться в документі, датованому 7 листопада і який, ймовірно, підписав Трамп.

Документ передбачає «повне, беззастережне і безумовне помилування» для зазначених осіб, включаючи деяких співвідповідачів президента. Президентське помилування стосується лише федеральних злочинів і не поширюється на справи, які розглядають суди штатів або місцеві органи. У документі також зазначено, що воно не діє щодо Трампа.

Минулого тижня Трамп помилував колишнього нью-йоркського поліціянта на пенсії, якого у 2023 році засудили за переслідування сім'ї з Нью-Джерсі в інтересах китайського уряду. Також він помилував колишнього гравця бейсбольної ліги MLB Дарріла Строберрі, якого у 1995 році звинуватили в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, що 18 соратників Трампа звинувачено в спробах зірвати вибори 2020 року. В обвинувальному висновку, який містить звинувачення у змові, шахрайстві та підробці документів, Трамп названий співучасником змови, якому не пред'явлено обвинувачення. Згідно з текстом документу, співучасники намагалися перешкодити законній передачі президентської влади, щоб залишити на посаді Трампа всупереч волі виборців Аризони.

Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у його спробах скасувати вибори 2020 року. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.  

вибори Дональд Трамп помилування США

