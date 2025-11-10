Трамп помилував своїх соратників за спроби зірвати вибори 2020 року

До списку помилуваних увійшли адвокати Руді Джуліані та Сідні Пауелл, колишній керівник апарату Білого дому Марк Медоуз і ще кілька десятків соратників

Президент США Дональд Трамп надав помилування своїм близьким політичним союзникам, які брали участь або підтримували спроби оскаржити результати президентських виборів 2020 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комент юриста Міністерства юстиції з питань помилувань Еда Мартіна в CNN.

Ед Мартін повідомив, що список помилуваних Трампом осіб було оприлюднено 9 листопада. Він включає адвокатів Руді Джуліані та Сідні Пауелл, колишнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуз та ще кілька десятків осіб, які брали участь у спробах скасувати результати виборів 2020 року.

«Ця прокламація покладає край серйозній національній несправедливості, вчиненій щодо американського народу після президентських виборів 2020 року, і продовжує процес національного примирення», – йдеться в документі, датованому 7 листопада і який, ймовірно, підписав Трамп.

Документ передбачає «повне, беззастережне і безумовне помилування» для зазначених осіб, включаючи деяких співвідповідачів президента. Президентське помилування стосується лише федеральних злочинів і не поширюється на справи, які розглядають суди штатів або місцеві органи. У документі також зазначено, що воно не діє щодо Трампа.

Минулого тижня Трамп помилував колишнього нью-йоркського поліціянта на пенсії, якого у 2023 році засудили за переслідування сім'ї з Нью-Джерсі в інтересах китайського уряду. Також він помилував колишнього гравця бейсбольної ліги MLB Дарріла Строберрі, якого у 1995 році звинуватили в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, що 18 соратників Трампа звинувачено в спробах зірвати вибори 2020 року. В обвинувальному висновку, який містить звинувачення у змові, шахрайстві та підробці документів, Трамп названий співучасником змови, якому не пред'явлено обвинувачення. Згідно з текстом документу, співучасники намагалися перешкодити законній передачі президентської влади, щоб залишити на посаді Трампа всупереч волі виборців Аризони.

Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у його спробах скасувати вибори 2020 року. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.