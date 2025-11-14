Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2025 року
Нині триває 1360-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень

За минулу добу відбулося 172 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 42 авіаударів, скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 714 обстрілів, з них 97 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 059 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Маломихайлівка, Маяк, Киричкове Дніпропетровської області; Косівцеве, Тернувате, Затишшя, Залізничне, Новоданилівка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав одного авіаційного удару, загалом скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 194 артилерійські обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Куп’янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Твердохлібове, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби ворог здійснив дев’ять атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 51 наступальну дію агресора у районах населених пунктів Сухецьке, Шахове, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 12 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог провів одну марну наступальну дію в напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1360-й день повномасштабної війни в Україні.

